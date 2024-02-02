Epic Games'in 8 Şubat'a kadar ücretsiz olarak verdiği oyun
Epic Games, ücretsiz oyun verme geleneğini sürdürüyor. Yüzlerce oyunu ücretsiz veren platform bu sefer Doors: Paradox'u sunuyor.
Epic Games, her gün ücretsiz oyun verme sezonunu her hafta 1 ücretsiz oyun olacak şekilde güncellemişti. Aktif kullanıcı sayısını artırmak için ücretsiz oyunlar veren platformun son ücretsiz oyunu Doors: Paradox oldu. Oyun Epic'te normalde 115 TL'ye satılıyor.
Epic, 8 Şubat saat 19.00'a kadar Doors: Paradox'u ücretsiz olarak sunuyor.
EPIC HER HAFTA YENİ ÜCRETSİZ OYUN VERMEYE DEVAM EDİYOR
Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz olan Doors: Paradox'u bir kez ücretsiz kütüphanelerine eklediklerinde sonsuza dek sahip oluyorlar.
Doors: Paradox, 2022 yılında Big Loop Studios tarafından geliştirildi. Snapbreak tarafından yayınlanan oyun, bulmaca odaklı bir kaçış oyunu. Oyunda, çeşitli el yapımı 3D dioramalarda yolunuzu açmaya, faydalı nesneler aramaya, gizli ipuçlarını bulmaya ve çeşitli bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz.
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