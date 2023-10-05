İddia: Meta, Reality Labs'e bağlı ekipten 600 kişiyi işten çıkarttı

Yayınlanma: 05.10.2023 - 11:34

Güncelleme: 05.10.2023 - 11:34

Meta, şirket ismine bile taşıdığı metaverse hevesiyle pek çok teknoloji şirketinin önüne geçerken, yeni bir haberle gündeme geldi. Söylentiye göre işten çıkartılan kişiler, şirketin sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri üzerine çalışan Reality Labs ekibinden. Facebook Agile Silicon Team(FAST) olarak bilinen çip üreten biriminden 600 kişiyi işten çıkarttı.

Söylendiği kadarıyla Meta FAST ekibinden 600 kişinin işten çıkarılma dilekçesini gönderdi.

FAST, aynı zamanda artırılmış gerçeklik cihazı Quest için çip üreten bir birim. O yüzden işten çıkartmalar cihazın üretimini ya da geleceğine yönelik bazı tartışmaların başlamasına neden oldu. Meta, kendi çipleri dışında Qualcomm gibi özel şirketlerle de çalışıyor ancak kendi ekibinden vazgeçmesi de farklı planları olduğunu gösteriyor.

Meta'nın daha önce de farklı birimlerden 10 bin kişiyi işten çıkarttığı ortaya çıkmıştı.