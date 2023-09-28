Meta'nın yeni karma gerçeklik başlığı Quest 3 için detaylar

Meta Connect etkinliği kapsamında daha önce duyurusunu yaptığı yeni karma gerçeklik başlığı için tanıtım yaptı. Hazırlanan video etkinlikten sonra da paylaşıldı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 10:37
Meta'nın yeni karma gerçeklik başlığı Quest 3 için detaylar
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Meta'nın bir süredir konuşulan karma gerçeklik başlığı Meta Quest 3 etkinlik kapsamında karşımıza çıktı. Connect etkinliği ile farklı geliştirilmekte olan ürünleri ve hizmetleri tanıtan Meta, en çok beklenen karma gerçeklik başlığı hakkında da bilgiler verdi. 

META QUEST 3'ÜN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Meta'nın karma gerçeklik başlığı Quest 3, önceki nesle göre daha ağır ancak bunun yanında daha ince. Günlük hayatta da kullanılması için geliştirildiği söylenen bu başlığın yan kısmına yapılacak iki parmak dokunuşu ile sanal gerçeklikten bulunduğunuz odaya dönebiliyorsunuz.

Karma gerçeklik özellikleri sunacak 6 farklı sensöre sahip olan cihaz, daha gerçekçi bir deneyim sunacak. Grafik tarafında ise 2064x2209 çözünürlüğü sunana cihazda LCD ekran bulunuyor. 8 GB RAM'e sahip olan cihazda aynı zamanda göz takip özelliği de sunuluyor.

Qualcomm'un Snapdragon XR2 işlemcisinin yer aldığı cihazda Wi-Fi 6E teknolojisi tercih edilmiş ve 90/ 120 Hz ekran yenileme hızları eklenmiş.

Batarya tarafında ise önemli bir iyileştirme bulunmuyor. Cihazla tek şarjda 2 buçuk saatin biraz üstünde oyun oynanabiliyorken, medya tarafında yaklaşık 3 saat, sosyal aktivitelerde ise 2.2 saatlik bir kullanım sunuyor. 

Cihaz 10 Ekim'de 499.99 dolardan başlayan fiyatla çıkış yapıyor. Eğer 128 GB değil de 512 GB depolama alanına sahip versiyonu almak isterseniz fiyat 649.99 dolara kadar çıkıyor.


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