İddia: Microsoft yeni nesil Xbox mobil oyun mağazası geliştiriyor

Yayınlanma: 03.07.2023 - 09:28

Güncelleme: 03.07.2023 - 09:28

Oyun tarafında iddialarını güçlendirmek için çalışmalar yapan Microsoft, bir süre önce Apple'ın App Store'u ve Google'ın Play Store'una alternatif ve direkt oyun odaklı bir mağaza kurma planlarını açıklamıştı. Oyun odaklı olması beklenen bu yeni nesil uygulama/oyun mağazasının 2024 yılında gelebileceği iddia edildi.

XBOX MOBİL MAĞAZASI YOLDA OLABİLİR

Yazılım devinin mobil oyun mağazası çalışmalarını hızlandırdığı ve bu sebeple önümüzdeki yıl kullanıcılara sunabileceği söyleniyor. Xbox tarafında yer alan Phil Spencer ise Microsoft'un bu mağazayı gelişterme sebebi olarak Apple ve Google'ı işaret ediyor.

Mobil uygulama ve oyun mağazası tarafında tekelleşen iki şirkete alternatif sunması beklenen Microsoft'un, bu konuda çalışmaları yıllar önce başladı. Yıllar önce Square Enix'i satın almak isteyen şirketin söylenene göre asıl niyeti, ilerleyen dönemde mobil cihazlara özel Game Pass teklifleri sunmak istemesiydi.

Ancak konu hakkında detaylı ve resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.