Iğdır'da yeni 38 yusufçuk türü keşfedildi

Yayınlanma: 03.03.2025 - 21:47

Güncelleme: 03.03.2025 - 21:47

KuzeyDoğa Derneğinin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde yaptığı kuş halkalama ve araştırma çalışmaları sürüyor.

Gönüllüler ve akademisyenlerce 2006 yılından bu yana sürdürülen çalışmalarda 180 bine yakın kuş halkalandı. Son yıllarda kuş yakalama ağlarına kuşların yanı sıra yusufçuk türleri de takılınca KuzeyDoğa ekibi, bu böcekler üzerinde de araştırma yaptı.

Yapılan çalışmalarda ikisi küresel çapta tehdit altında olan 38 yusufçuk türü kayıt altına alındı ve bu türlerle ilgili araştırmaların makaleleri, bilimsel dergilerde yayınlandı. KuzeyDoğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, 2006 yılından beri bu bölgede kuş araştırma çalışması yaptıklarını söyledi.

Bugüne kadar 316 kuş türünün bölgede yaşadığını tespit ettiklerini anlatan Şekercioğlu, "Bu çalışmalar esnasında bölgedeki diğer canlı türlerin biyoçeşitliliğini de tespit ediyor ve belgeliyoruz. Ağlara takılan yusufçukları da öldürmeden çıkarıp tür teşhisi yapıp doğaya bırakıyoruz." dedi.

"Tespit edilenler Türkiye'deki yusufçuk türlerinin 4'te 1'i demek"

Yusufçuklar üzerinde son yıllarda çalışma yürüttüklerini dile getiren Şekercioğlu, "Bu şekilde son birkaç yıl içerisinde Aras Nehri Kuş Cenneti'nde 38 yusufçuk türü tespit ettik. Bu da Türkiye'deki yusufçuk türlerinin 4'te 1'i demek." ifadesini kullandı.

Tespit edilen türlerle ilgili bilimsel makale hazırlayarak Kafkasya bölgesinin yaban hayatını konu alan Caucasiana adlı dergide yayımladıklarını belirten Şekercioğlu, şunları kaydetti:

"Türlerin 22'sinin hayat döngüsünü doğumdan ölüme kadar hafta hafta, ay ay belirledik, tüm bunları makale olarak yayımladık. Bu türlerden ikisinin küresel çapta tehdit altında olduğunu da tespit ettik. Aras Kuş Cenneti sadece kuşlar açısından değil, yusufçuklar, memeliler, sürüngenler, amfibiler ve bitkiler gibi birçok önemli canlıya ev sahipliği yapıyor."