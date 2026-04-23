İki astronot adayı, Çin'in uzay programında yer almak üzere seçildi

23.04.2026 17:12:00
Çin'de eğitim gören iki Pakistanlı astronot adayının, ülkenin uzay programına katılmak üzere seçildiği bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, astronot adayları Muhammed Zişan Ali ve Hürrem Davud, astronot eğitiminde farklı aşamalardaki seçmelerde başarılı oldu ve Çin'de uzay uçuşu eğitimi alacak.

Eğitimin tamamlanmasının ardından astronotlardan biri, Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu "Tiengong" uzay istasyonuna düzenlenecek insanlı sefere yükleme uzmanı olarak katılacak ve ülkenin insanlı uzay programında yer alan ilk yabacı astronot olacak.

Göreve seçilen astronot, Dünya yörüngesine çıkan ilk Pakistan vatandaşı olacak. Daha önce Aralık 2023'te Virgin Galactic'in yörünge altı uçuşuna katılan Namira Salim, uzaya giden ilk Pakistanlı olmuştu.

CMSA ile Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO) arasında Şubat 2025'te imzalanan anlaşmayla, bir grup Pakistanlı astronotun seçilerek uzay görevi için Çin'de eğitilmesine karar verilmişti.

İlgili Haberler

Apple, iPhone'lar için ara güncelleme yayınladı: iOS 26.4.2
Apple, iPhone'lar için ara güncelleme yayınladı: iOS 26.4.2 Apple, hata düzeltmeleri ve güvenlik açıklarına odaklanan iOS 27 öncesindeki güncellemelerden olan iOS 26.4.2'yi yayınladı.
Bilim dünyasında ezber bozan gelişme: 'C15:0' yağ asidi yaşlanmayı durdurabilir mi?
Bilim dünyasında ezber bozan gelişme: 'C15:0' yağ asidi yaşlanmayı durdurabilir mi? Bilim insanları, bir zamanlar zararlı sayılan doymuş yağların içindeki 'pentadekanoik asit'in (C15:0), hücresel yaşlanmayı engelleyen en önemli anahtar olabileceğini belirtiyor.
Bilim dünyasını sarsan araştırma: İnsan dilinin genetik kökeni Neandertallere uzanıyor olabilir
Bilim dünyasını sarsan araştırma: İnsan dilinin genetik kökeni Neandertallere uzanıyor olabilir Iowa Üniversitesi'nin yürüttüğü genetik çalışmalar, konuşma yeteneğinin modern insanlardan çok daha önce evrimleştiğini ve Neandertallerin de karmaşık bir iletişim becerisine sahip olabileceğini ortaya koydu.