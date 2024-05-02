İki Güneş var ve bu bizlerden gizleniyor mu?

Yayınlanma: 02.05.2024 - 00:00

Güncelleme: 02.05.2024 - 00:28

Yeni bir komplo teorisi daha internette hızla yayılmaya başladı. Bu inanılmaz teoriye göre, Güneş Sistemi’nde gerçek Güneş’imizin arkasında saklanan ikinci bir güneş daha bulunuyor ve bilinmeyen bir sebepten dolayı bu ikinci güneş halktan saklı tutuluyor.

GÜNEŞ ÇEVRESİNDE GÖRÜLEN IŞIK PUSUSU

Chip'in ayrıntılarını aktardığı habere göre komplo teorisinin “Niburu Followers Anonymous” (Anonim Nibiru Takipçileri) adlı Facebook grubunda yayınlanan son versiyonunda, kanıt olarak bazen Güneş çevresinde görülen bir ışık pusu gösteriliyor. Aslında bunlar, normalde “güneş haleleri” olarak bilinen atmosferik olayların sonucu olarak ortaya çıkıyor.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, olayı “hale, Güneş veya Ay ışığının sirrus bulutlarından oluşan ince bir örtü içinde bulunan buz kristallerini kırmasıyla Güneş veya Ay’ın etrafında oluşan bir halka veya ışıktır” diye açıklıyor ve devam ediyor: “Hale genellikle parlak, beyaz bir halka olarak görülüyor, ancak bazen renkli de olabiliyor.”

Komplo teorisi ne kadar saçma olsa da (ikinci bir güneşin varlığının neden gizlendiğine dair hiçbir sebep olmadığını da kabul etmemiz gerekiyor), daha da saçma olduğu rahatlıkla söylenebilecek türevleri de bulunuyor. 2016 yılında gökbilimci Paul Cox, Merkür’ün Güneş'in üzerinden geçişini canlı yayınlarken ekranda, muhtemelen optik bir hata sebebiyle bir küre belirdi. Cox, “Kendinize şu soruyu soruyor olabilirsiniz, Güneş’in sağındaki o büyük yuvarlak şey nedir? Evet, bu bizim ikinci güneşimiz. İkinci bir güneşimiz olduğunu biliyor muydunuz bilmiyorum” dedi ve ekledi: “Ama işte öyle. Normalde gözlerden gizlenir. NASA ve diğer kuruluşlar genellikle bu şeyleri bizden saklarlar.”

Cox aslında canlı yayın sırasında bir şaka yapmak istese de, komplo teorisyenleri bu şakayı hızlı bir şekilde ikinci güneşin varlığının kanıtı olarak değerlendirildi.

Eğer ikinci bir güneşimiz olsaydı, bunu kolaylıkla fark edebileceğiniz rahatlıkla söylenebilir. Gökbilimciler yüzlerce yıldır gezegenlerin yörüngelerini inceliyorlar ve bu incelemeler sonucunda bir model oluşturdular. Etrafımızdaki cisimlerin yörüngelerindeki en ufak uyumsuzluklar bile fark ediliyor ve hatta bu uyumsuzluklar sayesinde görmemiz çok zor olan diğer gezegenler bile keşfedilebiliyor.