İki yüzyıl önce soyu tükendiği düşünülüyordu: Şimdi tekrar keşfedildi!

Yayınlanma: 21.09.2023 - 14:53

Güncelleme: 21.09.2023 - 14:53

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Igarassu şehrinde neredeyse 200 yıl boyunca görülmeyen bir ağacın, Pernambuco çobanpüskülü veya bilimsel adıyla Ilex sapiiformis'in, bilim insanları tarafından yeniden keşfedildiği belirtildi.

Belçikalı haber kaynağı The Brussels Times'a göre, bu nadir ağaç türü ilk kez 1838'de kaydedilmiş ve uzun bir süre boyunca sadece bu tek örnek biliniyordu. Ancak Re:wild adlı koruma grubu tarafından desteklenen bilim insanları, altı günlük bir keşif gezisi sırasında bu nadir ağacı yeniden keşfettiler.

Koruma grubu, bu türün son yıllarda kaybolan 25 tür arasında dokuzuncusunun keşfi olduğunu açıkladı ve bu türün yeniden keşfinin büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar, ağacın beyaz çiçeklerini takip ederek bu nadir bitki türünü nehrin kıyısında yetişirken buldular. Pernambuco çobanpüskülü, hem nadirliği hem de şehir içinde bulunması nedeniyle önem taşıyor.

"BU KEŞİF BİR DÖNÜM NOKTASI"

Christina Biggs, Re:wild'ın kayıp türler program sorumlusu, bu keşfin ekosistem için önemini vurgulayarak, ağaçların çevre için kritik bir rol oynadığını söyledi. Ayrıca, bu keşfin bu nadir türün korunması ve yeniden üretilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Bilim insanları, şimdi bu nadir ağacın yeniden üretme programlarını geliştirerek menzilini ve popülasyonunu artırmayı amaçlıyorlar. Ayrıca, yerel işbirliğiyle ormanları daha iyi koruma hedefliyorlar.

Re:wild'ın Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre, bölgedeki Atlantik tropikal ormanlarının büyük bir bölümünün tahrip olduğu ve geriye kalanların parçalı olduğu belirtildi.