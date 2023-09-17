İlk insanların giydiği ayakkabı keşfedildi: Günümüzde kullanılan o ayakkabıyı giyiyorlar...

Yayınlanma: 17.09.2023 - 12:20

Güncelleme: 17.09.2023 - 20:50

Güney Afrika'daki antik ayak izleri üzerinde yapılan yeni bir analiz, insanların Orta Taş Devri'nde sert tabanlı sandaletler giydiğine dair kanıtlar sunuyor. İzlerin incelenmesi, bu dönemde ayakları keskin kayalardan korumak amacıyla ayakkabı kullanıldığına dair en eski kanıtları sunabilir, ancak araştırmacılar bu konuda kesin sonuçlara varmak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.

Çalışmanın yazarları, Cape kıyısındaki üç farklı noktada bulunan taş levhalarda bulunan ayak izlerini inceledi. Bu izler doğrudan tarihlendirilmemiş olsa da, yakınlardaki diğer kaya ve tortuların yaşına dayanarak, Kleinkrantz adlı bölgedeki izlerin 79 bin ila 148 bin yıl önceye ait olabileceğini tahmin ediyorlar.



Kaynak: Charles Heim

BAŞKA BİR BÖLGEDE DAHA SANDALET BULUNDU

Bu ayak izleri, çıplak ayak izlerinden ayırt edilebilecek özelliklere sahiptir. İzlerde ayak parmakları yerine yuvarlatılmış ön uçlar, keskin kenarlar ve kayış bağlantı noktalarının izleri görülmektedir. Ayrıca, benzer izlerin Goukamma adlı başka bir bölgede de bulunduğu ve bu izlerin günümüzden 73 bin ila 136 bin yıl önceye ait olabileceği tahmin edilmektedir.

Indy100'ün haberine göre çalışmanın yazarları, "iz boyutlarının ya çocuk iz bırakanlara ya da küçük-yetişkin hominin iz bırakanlara ait olduğunu" belirtiyorlar ve bu izlerin büyük ölçüde hominin izleriyle uyumlu boyutlara sahip olduğunu ifade ediyorlar.

Araştırmacılar, bu bulguları test etmek amacıyla Güney Afrika'nın yerli halkı Sanlar tarafından tarihsel olarak kullanılan iki farklı ayakkabı çiftine benzeyen sandaletler giyerek kendi ayak izlerini oluşturdular. Bu ayakkabı çiftleri şu anda müzelerde bulunmaktadır.

GERÇEK AYAKKABILAR BULUNMADI

Araştırma, sert tabanlı ayakkabıların ıslak kum üzerinde iz bıraktığını gösterdi. Keskin kenarlar vardı, parmak izi yoktu ve deri kayışların tabanla buluştuğu yerlerde girintiler bulunuyordu.

Ancak, araştırmacılar kesin sonuçlara varmaktan kaçınıyorlar. Bunun nedeni, kaya işaretlerinin yorumlanmasının zorluğu ve Orta Taş Devri'ne ait gerçek ayakkabıların henüz bulunmamış olmasıdır. Bu nedenle, bulguları hakkında büyük iddialarda bulunmak yerine, "insanların Orta Taş Devri'nde kumul yüzeylerini geçerken gerçekten de ayakkabı giydiği" tahmininde bulunuyorlar.

Araştırma Ichnos dergisinde yayımlandı.