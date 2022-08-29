İlk iPhone, açık artırmada rekor fiyata satıldı
Kapalı kutu ilk iPhone ve iPod rekor bir fiyata açık artırma ile satıldı. Daha önce de, sadece 200 adet üretilen Apple-1 isimli bilgisayar yaklaşık 700 bin dolara alıcı bulmuştu.
Teknoloji devi Apple'ın ilk ürünü olan ve sadece 200 adet üretilen Apple-1 isimli bilgisayar, kısa süre önce yaklaşık 700 bin dolar karşılığında satılmıştı. Bu kez kutusu açılmayan ilk iPhone ve ilk iPod açık artırma ile satıldı.
ShiftDelete'in haberine göre; Apple-1’in fiyatını 700 bin dolara yakın bir seviyeye çıkaran benzersiz detay, Apple’ın kurucu ortağı Stephen Wozniak tarafından elle lehimlenen bir devre kartına sahip olmasıydı.
KAPALI KUTU iPHONE VE iPOD AÇIK ARTIRMADA SATILDI
2007 yılında piyasaya sürülen ilk iPhone’un kapalı kutu hali için 35 bin 414 dolar ödendi. 2001 yılında piyasaya çıkan ilk iPod ise bu açık artırmada yine iPhone RR Auction tarafından 25 bin dolar karşılığında satıldı.
İlk iPhone’un tanıtılması ve satışa sunulması, teknoloji tarihinde dönüm noktası oldu. Apple’ın ardından diğer telefon üreticileri de hızlı bir şekilde dokunmatik ekrana sahip telefonlarını piyasaya sürdü ve böylece fiziksel klavyeli telefonlara veda edildi.
Görsel: ShiftDelete
2 MEGAPİKSEL ARKA KAMERA
3.5 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan ilk iPhone, 412 MHz hızında çalışan ARM 11 işlemciden güç alıyor. 2 Megapiksel arka kameraya sahip olan telefonun ön tarafında kamera yer almıyor.
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