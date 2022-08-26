iPhone 14 Pro 'renk seçenekleri' sızdırıldı

26 Ağustos 2022 Cuma, 16:07

Teknoloji devi Apple’ın iPhone 14 serisini, 7 Eylül tarihinde düzenleyeceği etkinlik ile tanıtacağı daha önce duyurulmuştu.

Etkinlik tarihi yaklaştıkça yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ederken, uzun süredir konuşulan ve artık kesin gözüyle bakılan detaylar bulunuyor. Bunlardan birisi de, renk seçenekleri. Son olarak, iPhone 14 Pro renk seçenekleri ortaya çıktı.

iPHONE 14 PRO RENK SEÇENEKLERİ NASIL OLACAK?

ShiftDelete'in haberine göre; Weibo’da paylaşılan maketlere bakıldığında iPhone 14 Pro’nun beş farklı seçenekle geleceği görülüyor.

Daha önce görmüş olduğumuz altın, grafit ve gümüş seçeneklerinin yanı sıra mavi ve mor renk seçenekleri kullanıcılara sunulacak.

Daha önce ortaya çıkan sızıntılarda da mor rengin iPhone 14 ile birlikte sunulacağı iddia ediliyordu, ancak bu Pro modeller ile sınırlı olacak.

Raporlara göre mor renkli iPhone 14 Pro aydınlatma koşullarına göre renk tonunu değiştiren benzersiz bir kaplamaya sahip. Birkaç yıl önce Apple, iPhone 12 modelleri için mor renk seçeneğini satışa sunmuştu.