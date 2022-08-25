iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple yeni ürünlerini ne zaman tanıtacak? iPhone 14 'ün fiyatı ne kadar olacak?
Teknoloji devi Apple, iPhone 14 modellerini vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. Apple'ın iPhone 13'ü henüz yeni bir telefon sayılırken milyonlarca kullanıcı yeni iPhone 14 ailesini merak ediyor. Peki, yeni iPhone 14 ailesi ne zaman tanıtılacak?
Apple denildiğinde akla gelen ilk ürünlerden biri iPhone telefonları. Kendi işletim sistemiyle kullanıcıya sunulan iPhone akıllı telefonların tüm dünyada yüz milyonlarca kullanıcısı ve hayranı bulunuyor. Apple, yeni iPhone 14 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor.
İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, iPhone 14 ailesinin tanıtım tarihini açıkladı. Şirketten yapışan açıklamaya göre iPhone 14 ailesi 7 Eylül 2022 Çarşamba günü Türkiye saati ile 20.00'de tanıtılacak.
İPHONE 14 NE KADAR OLACAK?
Artan enflasyon ve tedarik maliyetleri nedeniyle iPhone 14 ailesinin fiyatının 13'ten yaklaşık yüzde 15 oranında fazla olması bekleniyor. Buna rağmen depolama değişmeyecek.
YENİ İPHONE AİLESİ
Yeni iPhone ailesinin de tıpkı son birkaç nesildir olduğu gibi iPhone 14 iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten oluşacağı tahmin ediliyor.
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