İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, yer aldığı uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) bağlanmasının ardından çalışmalarına başladı. Peki, İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2024 - 23:28
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek?
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 farklı deney yapacak. Peki, İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek?

ALPER GEZERAVCI UZAYDAN NE ZAMAN DÖNECEK?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda görev yapacak. Ocak ayının sonunda Dragon kapsülünün AX misyon mürettebatının Orlando açıklarına okyanusa inmesi planlanıyor. AX-3 misyonu kapsamındaki ekip UUİ'de yaklaşık olarak 14 gün kalıp, bilimsel deneylerini gerçekleştirecekler. Alper Gezeravcı'nın uzaydan 2 Şubat'ta geri dönmesi bekleniyor.


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