İlk üç günde 1 milyonun üzerinde satmayı başardı

Yayınlanma: 28.04.2025 - 15:31

Güncelleme: 28.04.2025 - 15:31

Fransız geliştirici Sandfall'ın ilk oyunu ve sıra tabanlı RPG olarak sunulan Clair Obscur: Expedition 33 kısa sürede çok olumlu karşılandı. Oyun övgü dolu incelemelerin yanı sıra 24 Nisan'da piyasaya sürülen oyunun 27 Nisan'a kadar 1 milyonun üzerinde satıldığı açıklandı.

Yayıncı şirket Kepler Interactive tarafından yayınlanan verilere göre oyun ilk gününde 500 bin kopya satmayı başardı.

Oyunun bu satış rakamları Game Pass'i kapsamıyor. Zira oyun orada aboneliği bulunan kişilere bu kapsamda sunuluyor.

Clair Obscur: Expedition 33, PC başta olmak üzere PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için geldi.

Oyunun Steam'deki açıklaması şu şekilde:

“Ressam, yılda bir uyanır ve monolitinin üzerine çizimini yapar, lanetli numarasını yazar. Sonra o yaştaki herkes dumana dönüşüp yok olur. Yıldan yıla bu sayı azalıyor ve daha çoğumuz siliniyor. Yarın uyanacak ve “33” yazacak. Bizse yarın son görevimiz için yola çıkıyoruz, görevimiz Ressam’ı yok etmek, böylece bir daha asla ölümü resmedemeyecek. Biz, Expedition 33’üz. Clair Obscur: Expedition 33, benzersiz gerçek zamanlı mekanikleriyle savaşları daha sürükleyici ve eğlenceli hale getirerek çığır açan bir sıra tabanlı RYO’dur. Güçlü düşmanlarla savaşacağın, Fransa’nın Belle Époque döneminden esinlenen fantastik bir dünyayı keşfet. Bu evrilmiş JRYO’da gerçek zamanlı eylemler, sıra tabanlı savaşa ruh katıyor.

Kaşiflerin için teçhizat, istatistikler, yetenekler ve karakter sinerjileriyle oynanış tarzına uygun benzersiz dizilimler oluştur. Gerçek zamanlı olarak saldırılardan kaç, savuştur ve karşı saldırı yap. Saldırı ritimlerinde ustalaşarak komboları birleştir ve serbest nişan sistemiyle düşmanın zayıf noktalarını hedefle. Bir yıllık ömürleri kalan Gustave, Maelle ve Kaşif arkadaşlarına, Ressam’ın ölüm döngüsünü kırma amacıyla çıktıkları tehlikeli maceralarında eşlik et. Önceki keşiflerin izini takip et ve başlarına neler geldiğini öğren. En çaresiz durumlara karşı beraber omuz omuza durmayı öğrenen Expedition 33 üyelerini tanı.”