PlayStation Plus'tan mayıs ayında ayrılacak GTA 5 dahil onlarca oyun

PlayStation Plus'ın Extra veya Deluxe paketlerini kullanan kişiler mayıs ayında bazı oyunlarla vedalaşacak.

PlayStation Plus'tan mayıs ayında ayrılacak GTA 5 dahil onlarca oyun
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.04.2025 - 22:23

PlayStation Plus'tan mayıs ayında onlarca oyun ayrılıyor. Bu oyunlar arasında şu anda aktif olarak PS4 ve PS5'te oynanan GTA 5 başta olmak üzere, bazı popüler oyunlar da çıkıyor.

Sony'nın hizmeti PS Plus Türkiye'de zamlanmıştı. Yeni fiyatlarıyla oldukça konuşulan hizmet bu sefer de mayıs ayında platformdan ayrılacak oyunlarla konuşulmaya başlandı. 

İşte mayısta PS Plus'tan ayrılacak oyunların tam listesi:

  1. Grand Theft Auto 5 (PS4, PS5)
  2. MotoGP 24 (PS4, PS5)
  3. Batman: Arkham Knight (PS4)
  4. InFAMOUS: Second Son (PS4)
  5. Ghostrunner (PS4, PS5)
  6. Payday 2: Crimewave Edition (PS4)
  7. The Sims 4: Island Living (PS4)
  8. Walkabout Mini Golf (PS5)
  9. Synth Riders (PSVR 2)
  10. Resistance: Fall of Man (PS3)
  11. Resistance 2 (PS3)
  12. Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord (PSVR 2)
  13. Before Your Eyes (PSVR 2)
  14. The Walking Dead: Saints & Sinners (PSVR 2)
  15. The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution (PSVR 2)
  16. LEGO Marvel Super Heroes 2 (PS4)
  17. Strandad: Alien Dawn (PS4, PS5)
  18. The LEGO Movie 2 Videogame (PS5)
  19. Bloodstained: Ritual of the Night (PS4)
  20. Portal Knights (PS4)
  21. Enter the Gungeon (PS4)

Etiketler: #PlayStation Plus #PlayStation

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