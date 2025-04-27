PlayStation Plus'tan mayıs ayında ayrılacak GTA 5 dahil onlarca oyun

Yayınlanma: 27.04.2025 - 22:23

Güncelleme: 27.04.2025 - 22:23

PlayStation Plus'tan mayıs ayında onlarca oyun ayrılıyor. Bu oyunlar arasında şu anda aktif olarak PS4 ve PS5'te oynanan GTA 5 başta olmak üzere, bazı popüler oyunlar da çıkıyor.

Sony'nın hizmeti PS Plus Türkiye'de zamlanmıştı. Yeni fiyatlarıyla oldukça konuşulan hizmet bu sefer de mayıs ayında platformdan ayrılacak oyunlarla konuşulmaya başlandı.

İşte mayısta PS Plus'tan ayrılacak oyunların tam listesi: