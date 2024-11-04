IMEI kayıt ücreti 2025 yılında 45 bin 614 TL olacak

Yayınlanma: 04.11.2024 - 19:38

Güncelleme: 04.11.2024 - 19:42

Akıllı telefonlardan alınan yüksek vergiler sebebiyle özellikle premium segmentte yer alan modeller Türkiye'de çok pahalıya satılıyor. Yeni çıkan iPhone 16 Pro Max'in 1TB depolama alanına sahip olan versiyonu 119 bin 999 TL'ye satılıyor. Hal böyleyken insanların bir çoğu premium segmentte yer alan telefonları yurt dışından getirmek istiyor. Ancak Türkiye'de IMEI kayıt ücreti alınıyor. Her yıl enflasyona bağlı olarak artan bu miktarın 2025 yılında çok daha fazla artacağı ortaya çıktı.

2025 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

TÜİK’in Ekim 2024 enflasyon rakamlarını açıklamasıyla yeniden değerleme oranı da belli oldu. 2024 yılında yeniden değerleme oranı 43,93 olarak belirlendi. Buna göre 2025 IMEI kayıt ücreti 45 bin 614 TL olacak. Açıklanan rakamlara göre IMEI ücreti son 10 yılda yüzde 34 bin yükseldi.

2015 yılında IMEI kayıt ücreti 131 TL olarak belirlenmişti, yıllar içinde yavaş yavaş, son 3 yılda ise inanılmaz oranda arttı.

2016 yılında 138 TL, 2017 yılında 149 TL, 2018 yılında 500 TL, 2019 yılında 1.500 TL, 2020 yılında 1.838 TL, 2021 yılında 2.006 TL, 2022 yılında 2.732 TL, 2023 yılında iki kez zamlandı, ilk 6 ayda 6 bin 091 TL ikinci dönemde ise 2023 20 bin TL'ye kadar çıktı. 2024 yılında ise 31 bin 692 TL iken, önümüzdeki yıl, 45 bin 614 TL olacak.