Fotoğraf makinesi gibi telefon Sharp Aquos R9 Pro tanıtıldı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 16:49

Güncelleme: 30.10.2024 - 16:57

Akıllı telefonların artık birbirine benzeyen pek çok özelliği bulunuyor. Bir marka yeni bir özellik getirdiğinde ardından diğer markalar da benzer özellikleri bünyesine ekliyor. Haliyle birbirinin aynısı pek çok telefon piyasada bulunuyor. Ancak Japonya merkezli teknoloji şirketi Sharp, burada farklılık yapıyor.

FOTOĞRAF MAKİNESİ GİBİ AKILLI TELEFON: AQUOS R9 PRO

Aquos R9 Pro adı verilen akıllı telefon ultra kaliteli kameralara sahip olarak karşımıza çıkıyor. Telefon Leice lenslere sahip ve üç kamerası bulunuyor.

6.7 inç boyutuna sahip telefonda QHD+ yani 1.400 x 3.120 piksek çözünürlük bulunuyor.

Arka tarafta yer alan bu üç kameranın üçü de 50.3 MP çözünürlük ile geliyor. Vario-Summicron olarak isimlendirilen kamera kurulumu, 1/0.98 inç sensör boyutuna sahip ana kameraya sahip. OIS desteği de bulunan ana kameranın diyafram açığıklığı da f/1.8.

Telefoto kamerası f/2.6 diyafram açıklığına sahip. 20x dijital yakınlaştırma yapan bu lens, 2.8x optik yakınlaştırma yapabiliyor.

Video tarafında ise Dolby Vision kullanılıyor. Telefonda aynı zamanda ultra geniş açılı kamera bulunuyor ve bu lens f/2.2 diyafram açıklığına sahip.

İşlemci tarafında ise Snapdragon 8s Gen 3 yer alıyor. 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunan telefon 1.235 dolardan Japonya'da piyasaya çıkacak.