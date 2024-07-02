İndirimlerle Steam'de eş zamanlı oyuncu sayısı rekor kırdı
Steam'de Yaz İndirim'leri başladı ve oyunseverler buraya akın etti. Kayıtlara göre 30 Haziran'da 36,9 milyon oyuncu anlık olarak oyundaydı.
Steam'de başlayan Yaz İndirim'leri oyuncuları platforma çekmiş görünüyor. 30 Haziran kayıtlarına göre eş zamanlı kullanıcı sayısı tüm zamanların rekorunu kırarak 36,9 milyon oldu. SteamDB verilerine göre 36 milyon 928 bin 521 kişiyi gören platfrom, bu zamana kadar ki en yüksek sayı.
STEAM ANLIK KULLANICI SAYISI OLARAK REKOR KIRDI
Steam, 2024 yılının yaz ayı için büyük mevsimsel sezon indirimlerinin 27 Haziran 2024'te başlayacağını duyurmuştu. Yaz sezonu indirimleri 27 Haziran 2024'te başladı ve 11 Temmuz'a kadar devam edecek.
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