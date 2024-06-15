Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar hangileri oldu?
Steam'de hafta boyunca en çok satan oyunlar belli oldu. Buna göre 4 ila 11 Haziran arasında en çok satılan oyunların başında Counter-Strike 2 yer alıyor.
Dünyanın en popüler oyun mağazalarından biri olan Steam'de en çok satan oyunlar da belli oldu.
Listede ücretsiz oyunlar da yer alıyor. Bunun nedeni oyunlar yeni oyuncular tarafından kütüphaneye eklendiklerinde 'satın alındı' olarak istatistiklere işleniyor olması.
STEAM'DE EN ÇOK SATAN OYUNLAR
Buna göre 4 Haziran-11 Haziran arasında en çok satan oyunlar şu şekilde:
- Counter-Strike 2 - Oynaması Ücretsiz
- Bodycam - 17,99 dolar
- ELDEN RING - 39,99 dolar
- Destiny 2 - Oynaması Ücretsiz
- Dota 2 - Oynaması Ücretsiz
- ELDEN RING Shadow of the Erdtree - 25,99 dolar
- PUBG: Battlegrounds - Oynaması Ücretsiz
- Diablo IV - 49,99 dolar
- Red Dead Redemption 2 - 59,99 dolar
- God of War Ragnarök - 49,99 dolar
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