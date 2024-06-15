Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar hangileri oldu?

Yayınlanma: 15.06.2024 - 16:28

Güncelleme: 15.06.2024 - 16:28

Dünyanın en popüler oyun mağazalarından biri olan Steam'de en çok satan oyunlar da belli oldu.

Listede ücretsiz oyunlar da yer alıyor. Bunun nedeni oyunlar yeni oyuncular tarafından kütüphaneye eklendiklerinde 'satın alındı' olarak istatistiklere işleniyor olması.

STEAM'DE EN ÇOK SATAN OYUNLAR

Buna göre 4 Haziran-11 Haziran arasında en çok satan oyunlar şu şekilde: