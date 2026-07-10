İngiltere'den küresel bulut ve teknoloji sağlayıcılarına yeni düzenleme

İngiliz Hazinesi'nden yapılan açıklamaya göre, bankalar, sigorta şirketleri ve finans piyasası altyapısı bulut hizmetlerine giderek daha fazla bağımlı olurken, bulut altyapısının güvenliği daha kritik hale geldi.

Bu kapsamda, İngiltere finans sisteminin dayanıklılığını artırmak ve milyonlarca kişi ve işletmenin her gün kullandığı hizmetleri korumak amacıyla, Microsoft, Google, Amazon Web Services ve Oracle şirketleri CTP olarak belirlendi.

Gelecek haftadan itibaren yeni düzenleme kapsamına alınacak bu şirketler, doğrudan düzenleyici denetime tabi olacak. İngiltere Merkez Bankası, İhtiyati Düzenleme Kurumu ve Finansal Davranış Otoritesi söz konusu şirketlerin finans sektörüne sunduğu kritik hizmetleri ortaklaşa denetleyecek.

Bu adımla yaygın hizmet kesinti riski azaltılırken finansal hizmetler ekosistemindeki işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.