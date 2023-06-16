Devrim! IBM kuantum bilgisayarı süper bilgisayarı yendi

Yayınlanma: 16.06.2023 - 00:16

Güncelleme: 16.06.2023 - 00:17

IBM'in Eagle kuantum bilgisayarı, karşı karşıya geldiği geleneksel süper bilgisayarı karmaşık bir hesaplamayı içeren karşılaştırmalı testte geçmeyi başardı.

IBM’in sergilediği bu başarının kuantum bilgisayarlarda yeni bir mihenk taşı olarak kabul ediliyor. IBM, kuantum bilgisayarların yakında malzemelerin özelliklerini veya temel parçacıkların etkileşimlerini hesaplamak gibi görevlerde sıradan bilgisayarları geçeceğine dair kanıtları olduğunu söylüyor.

IBM'DEN TARİHİ BAŞARI

Donanımhaber'de yer alan detaylara göre kuantum bilgisayarlar bir süredir heyecan yaratıyor, ancak araştırmacılar evrensel olarak tüm geleneksel bilgisayarlardan daha iyi performans gösteren bir bilgisayar yapamadılar. Bunun nedeni kısmen mevcut tüm kuantum bilgisayarların "gürültülü" olması. Yani, kuantum bilgisayarının sonuçları tıpkı sesin çatlak bir kayıtta kaybolması gibi hatalarla bozulmakta. Bu da güvenilirlik problemi yaratıyor haliyle.

IBM'den Abhinav Kandala ve meslektaşları, “gürültülü” bir kuantum bilgisayarının bile hesaplamalarında geleneksel bir makineden daha doğru olabileceğini gösterdi. IBM'in 127 kuantum biti ya da kübit içeren Eagle kuantum bilgisayarının performansını Kaliforniya'daki Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'ndaki bir süper bilgisayarın performansıyla karşılaştırdılar. Her iki bilgisayarın görevi de birbirleriyle etkileşim halinde olan spinli atomlar gibi bir parçacıklar topluluğunun en olası davranışını hesaplamaktı.

SÜPER BİLGİSAYAR HESAPLAMA YAPAMADI!

Bu problemin zorluğu parçacık sayısıyla birlikte artıyor. Belirli bir parçacık sayısına kadar araştırmacılar ilgili denklemleri bilgisayarda tam olarak çözebilir. Süper bilgisayarlar ve yaklaşım yöntemleri, daha fazla sayıda parçacık söz konusu olduğunda hesaplamaların üstesinden gelebilir, ancak sonunda hesaplamalar o kadar karmaşık hale gelir ki geleneksel hesaplama başarısız olur. IBM araştırmacıları Eagle'ı bu durumların her birinde gürültünün etkilerini azaltmak için geliştirdikleri bir dizi yöntemle birlikte test etmek istediler.

Süper bilgisayar hesaplamaları tamamlayabildiğinde, iki yöntemin sonuçları uyumluydu. Ancak karmaşıklık belirli bir noktanın ötesine geçtiğinde, süper bilgisayar başarısız olurken Eagle hala bir çözüm sunabiliyordu. Eagle'ın sonucunun doğru olup olmadığını test etmenin bir yolu olmamasına rağmen Kandala, o noktaya kadar yapılan hesaplamalarla iyi bir uyum içinde olmasının ekibine kuantum bilgisayarının testi geçtiğine dair güven verdiğini söylüyor.

IBM'in ekibi şimdiden daha karmaşık hesaplamalar için ve daha büyük, dolayısıyla potansiyel olarak daha güçlü kuantum bilgisayarlarla deneyini tekrarlamak istiyor. IBM şimdiye kadarki en güçlü işlemcisi olan 1.121 kübitlik Condor çipini bu yıl içinde tanıtmayı planlıyor. IBM'in kuantum teknolojisi çalışmaları başkanı Jay Gambetta, şirketin ayrıca geliştirme hattında 4.158 kübite kadar "kamu hizmeti ölçeğinde işlemciler" olduğunu söylüyor. Kuantum bilgisayarların daha da geliştirilmesiyle, piller ya da gübreler için yeni malzemelerin ya da ilaçlar için yeni bileşiklerin keşfedilmesine yardımcı olabileceği umuluyor.