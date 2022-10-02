Tesla süper bilgisayarını tanıttı! Trafo dayanamadı

02 Ekim 2022 Pazar, 13:50

Dojo, Tesla’nın sıfırdan yapay zeka makine öğrenimi ve daha özel olarak araç filosundan gelen video verilerini kullanarak analiz etmek için oluşturulmuş kendi özel süper bilgisayar platformu. Otomobil üreticisi, halihazırda dünyanın en güçlülerinden biri olan NVIDIA GPU tabanlı büyük bir süper bilgisayara sahip, ancak yeni Dojo özel yapım bilgisayar çipleri ve Tesla tarafından tasarlanan tüm altyapıyı kullanıyor.

TESLA’NIN YENİ SÜPER BİLGİSAYARINA ELEKTRİK ŞEBEKESİ YETMİYOR

Tesla, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen AI Day etkinliğinde yeni süper bilgisayarı Dojo’yu tanıttı. Şirket geçtiğimiz yıl da yapay zeka destekli bilgisayarı hakkında detaylar vermişti. Ancal geçtiğimiz yıl bilgisayarı kanlı canlı görememiş, onu yerine bazı donanımları bizlerle paylaşılmıştı.

Günümüze geldiğimizde ise Tesla, yeni Dojo süper bilgisayarını ve geçtiğimiz yıl içerisinde kaydedilen ilerlemeyi gözler önüne serdi. Özel yapım süper bilgisayar, Tesla markalı araçlardan gelen görüntülerin analizleri konusunda önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Bu sayede şirketin otonom araç çalışmalarının da hızlanması bekleniyor.

Shiftdelete.net'in haberine göre Tesla, geçtiğimiz seneden bu yana oldukça önemli gelişme kaydettiğini dile getiriyor. Şirket, 6 GPU’nun yapacağını tek bir Dojo işlemcisinin yapabileceğini iddia etti. Ayrıca yeni bilgisayar sayesinde maliyetlerin de düşeceği ifade edildi.

Şirket ayrıca tek bir Dojo işlemci grubunun 3 ila 4 tam yüklü süper bilgisayar rafına eşdeğer olduğu iddiasında. Tesla, büyük bir tam ana bilgisayar oluşturmak için ana bilgisayar arabirimini doğrudan sistem tepsisine entegre edebilecek. Tesla, bu sistem tepsilerinden ikisini ana bilgisayar düzeneğiyle tek bir Dojo kabinine sığdırabileceğini ifade ediyor.

Elektrikli otomobil üreticisi, ilk “Dojo Exapod”u oluşturmak için gereken altyapıyı geliştirmeye ve test etmeye devam ediyor. Şirket, Dojo kabinlerine güç sağlamak için kendi yüksek güçlü soğutma ve güç sistemlerini geliştirmek zorunda kaldıklarını aktardı. Çünkü sistem ilk test edilmeye çalışıldığında bölgeye elektrik sağlayan trafonun yükü taşıyamadığı kaydedildi.