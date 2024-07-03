İnsan gözünden ilham alan yeni bir kamera geliştirildi

Yayınlanma: 03.07.2024 - 14:41

Güncelleme: 03.07.2024 - 14:41

Maryland Üniversitesinden bir ekibin öncülüğünde geliştirilen yeni bir kamera, akıllı telefonlarımızdan robotlara kameraların kullanıldığı pek çok alanda önemli bir atılım gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Robotların dünyayı görme ve tepki verme biçimini iyileştiren bu kamera, insan gözünün istemsiz olarak gerçekleştirdiği odaklanma ve algılama işlemlerini de gerçekleştirebilecek.

İNSAN GÖZÜNÜN HAREKETLERİNİ TAKLİT EDİYOR

Webtekno'nun aktardığı habere göre "Yapay Mikrosakkad Güçlendirilmiş Olay Kamerası" (AMI-EV) adı verilen kameranın prototip haline getirilme ve test çalışmaları Science Robotics'te yayınlanan makale ile ayrıntılandırıldı. Bunun için, kameranın içine sürekli dönüş hareketleri yaparak insan gözünde ortaya çıkan sakkadik hareketleri taklit ediyor.

Araştırmanın başındaki isim olan doktora öğrencisi Botao He, "Etkinlik kameraları, hareketli nesneleri izleme konusunda geleneksel kameralardan daha iyi olan nispeten yeni bir teknoloji, ancak bugünün etkinlik kameraları çok fazla hareket olduğunda keskin, bulanık olmayan görüntüler yakalamakta zorlanıyor. Bu büyük bir sorun çünkü robotlar ve kendi kendine sürüş yapan arabalar gibi birçok teknoloji, değişen bir ortama doğru tepki vermek için doğru ve zamanında görüntülere ihtiyaç duyar. Bu yüzden kendimize şunu sorduk: İnsanlar ve hayvanlar, hareketli bir nesneye odaklanmalarını nasıl sağlıyorlar?" ifadelerini kullandı.

Ekip, AMI-EV içine yerleştirdikleri döner prizma mekanizması ile mikrosakkadları taklit etmeyi başardı ve yakalanan ışınları yönlendirdi. Daha sonra da prizma hareketini telafi edecek ve kaydırılmış ışıklardan sabit görüntüler oluşturmak için bir yazılım geliştirdiler.

Araştırmacılar, bu model ile birlikte robotik, savunma sistemleri, otonom araçlar ve akıllı telefonlar gibi pek çok teknoloji açısından önemli atılımlar yapılabileceğini ifade ediyorlar. Erken testlerde de AMI-EV, hareketleri doğru şekilde yakalayıp şekilleri tanıyabilmesi ile dikkatleri çekti.