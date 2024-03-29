İnsan mimiklerini önceden tahmin edip taklit eden robot yüz

Yayınlanma: 29.03.2024 - 13:10

Güncelleme: 29.03.2024 - 13:10

İnsan mimiklerini algılayan ve anlık olarak taklit edebilen bir robot yüz geliştiren araştırma ekibi, robota Emo adını verdi. Emo insan gülümsemesini 839 milisaniye önceden tahmin edebilmesiyle dikkat çekiyor. Columbia Üniversitesindeki araştırma ekibi, Emo'nun daha doğal iletişim için kullanılabileceğini söylüyor.

İNSAN MİMİKLERİNİ ÖNCEDEN TAHMİN EDEBİLEN ROBOT

Mevcuttaki robotların duygular ve doğal mimiklerden yoksun olduklarını söyleyen ekip, daha önce geliştirilen robot yüzlerden farklı olarak Emo'ya dinamik ifadeler eklediler.

İnsan yüzünün robotlarda kullanılması için karmaşık donanım ve yazılım tasarımlarına ihtiyaç duyuluyor.

Robotta, yüz ifadelerini tahmin etmek için sinir ağları kullanıldı. Emo'nun hem kendisinin hem de konuşan kişinin yüz ifadesini tahmin etmesi için ikili bir sinir ağı çerçevesi kullanılıyor. Bu da gerçek zamanlı ifadeyi sağlıyor. 23 yüz ifadesi motoru ve boyun hareketi için üç motorla donatılan Emo, 5 kat daha hızlı motor komutu üretebiliyor.

Grubun daha önce üzerinde çalıştığı Eva, yüz ifadelerini kendi kendine modelleyebilen ilk robotlardan biriydi. Eva'dan sonra daha gelişmiş olan Emo'yu tasarlayan araştırmacılar, robota 26 aktüatör ekledi. İki göze de yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralar da karşısındaki kişinin yüz ifadelerini algılamasını sağlıyor.