Mercedes insansı robotları test ediyor

İnsansı robotları süreçlerine dahil etmek isteyen şirketler arasına Mercedes de katıldı, şirket testlere başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 13:50
Mercedes insansı robotları test ediyor
Abone Ol google-news

Alman devi Mercedes-Benz, BMW ardından insansı robotları otomobil üretim süreçlerine dahil etmeye hazırlanıyor. 

ABD merkezli Apptronik ile bir ortaklık kuran Mercedes, otomobil üretim süreçlerine insansı robotları dahil etmek üzere testlerini başlattı. 

İNSANSI ROBOT TEK ŞARJ İLE 4 SAAT ÇALIŞABİLİYOR

Apptronik NASA’nın Valkyrie olarak adlandırılan insansı robotu üzerindeki çalışmalarıyla adından söz ettiriyor. 

Financial Times tarafından aktarılan habere göre Mercedes'in ve Apptronik ile kurduğu ortaklıkta Apollo insansı robotları test edilmeye başlandı. Bu insansı robot Apollo, zorlu ve tekrarlayan görevlerde kullanılacak.

Apollo'nun kullanımı insansı robotların üretimde kullanıldığı ilk seferlerden biri olacak. Robotlar, 172 santimetre boyunda ve 72 kilogram ağırlığında. 25 kilograma kadar yükleri kaldırabilmelerinin yanında  tek şarjla yaklaşık 4 saat çalışabiliyorlar.


mercedes haberleri Mercedes insansı robot haberleri

İlgili Haberler

İnsansı Robot Unitree H1 dünya rekoru kırdı

İnsansı Robot Unitree H1 dünya rekoru kırdı
Geleceğin teknolojilerini artık yapay zekâ şekillendirecek... İnsansı robot çağı

Geleceğin teknolojilerini artık yapay zekâ şekillendirecek... İnsansı robot çağı
Dünyanın en küçük insansı robotu geliştirildi

Dünyanın en küçük insansı robotu geliştirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncular Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne-baba oldu

Ünlü oyuncular Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne-baba oldu
15 Mart 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını reyting sıralaması

15 Mart 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını reyting sıralaması
Kızılcık Şerbeti'ne büyük transfer: Kadroda büyük değişiklikler yaşanacak...

Kızılcık Şerbeti'ne büyük transfer: Kadroda büyük değişiklikler yaşanacak...
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı!

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı!
Galatasaray'dan Ali Koç ve TFF'ye tepki! 'Bu FETÖ olayı çok sıktı'

Galatasaray'dan Ali Koç ve TFF'ye tepki! 'Bu FETÖ olayı çok sıktı'
Kaan Taşaner kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Kaan Taşaner kaç yaşında, nereli? Kaan Taşaner dizileri

Kaan Taşaner kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Kaan Taşaner kaç yaşında, nereli? Kaan Taşaner dizileri
En dayanıklı 4 burç: Kaya gibi güçlü kişilikleriyle her şeyin üstesinden gelirler...

En dayanıklı 4 burç: Kaya gibi güçlü kişilikleriyle her şeyin üstesinden gelirler...
Yasaklar başlıyor! İşte Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimi…

Yasaklar başlıyor! İşte Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimi…