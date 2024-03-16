Mercedes insansı robotları test ediyor

Yayınlanma: 16.03.2024 - 13:50

Güncelleme: 16.03.2024 - 13:50

Alman devi Mercedes-Benz, BMW ardından insansı robotları otomobil üretim süreçlerine dahil etmeye hazırlanıyor.

ABD merkezli Apptronik ile bir ortaklık kuran Mercedes, otomobil üretim süreçlerine insansı robotları dahil etmek üzere testlerini başlattı.

İNSANSI ROBOT TEK ŞARJ İLE 4 SAAT ÇALIŞABİLİYOR

Apptronik NASA’nın Valkyrie olarak adlandırılan insansı robotu üzerindeki çalışmalarıyla adından söz ettiriyor.

Financial Times tarafından aktarılan habere göre Mercedes'in ve Apptronik ile kurduğu ortaklıkta Apollo insansı robotları test edilmeye başlandı. Bu insansı robot Apollo, zorlu ve tekrarlayan görevlerde kullanılacak.

Apollo'nun kullanımı insansı robotların üretimde kullanıldığı ilk seferlerden biri olacak. Robotlar, 172 santimetre boyunda ve 72 kilogram ağırlığında. 25 kilograma kadar yükleri kaldırabilmelerinin yanında tek şarjla yaklaşık 4 saat çalışabiliyorlar.