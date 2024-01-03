İnsanlar bin 400 kuş türünün yok olmasına yol açtı

Yayınlanma: 03.01.2024 - 13:05

Güncelleme: 03.01.2024 - 13:05

İnsanların daha önce düşünülen miktarın iki katı, yani yaklaşık bin 400 kuş türünü yok ettiği ileri sürüldü.

Birleşik Krallık Ekoloji ve Hidroloji Merkezi'nin (UKCEH) yaptığı bir araştırmada modern insanlık tarihi boyunca her 9 kuş türünden birinin yani yüzde 12'sinin neslinin tükendiği tespit edildi.

Ormanların yok edilmesi, aşırı avlanma ve istilacı türlerin girişi, yaklaşık 130 bin yıl önceki Geç Pleistosen döneminden bu yana insanlar tarafından ortaya konan ana tehditler oldu.

UKCEH'de ekolojik modelleme yapan çalışmanın başyazarı Dr. Rob Cooke, "İnsanlar habitat kaybı, aşırı avlanma ve yuvaları basan ve yiyecek için onlarla rekabet eden sıçanlar, domuzlar ve köpeklerin ortaya çıkması kuş popülasyonlarını hızla tahrip etti" dedi.

İklim değişikliği, yoğun tarım ve kirlilik son yüzyılda bu tehdidi daha da artırdı. Kuş neslinin tükenmesinin biyoçeşitlilik krizine etkisiAraştırmacılar, keşfedilmemiş yok oluşları tahmin etmek için bilinen kuş yok oluşlarına dayalı istatistiksel modelleme kullandı ve Yeni Zelanda'yı bir vaka çalışması olarak seçti.

Ülkedeki tüm kuşların korunan kalıntıları sayesinde, Yeni Zelanda dünyada insan öncesi kuş faunasının tamamen bilindiğine inanılan tek yer konumunda.

Cooke, "Birçok türün yazılı kayıtlardan önce soyunun tükendiğini ve hiçbir iz bırakmadan tarihten silindiğini gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bunun "mevcut biyoçeşitlilik krizi için önemli etkileri olduğunu" söyleyen Gothenburg Üniversitesi'nden çalışmanın eş yazarı Dr. Soren Faurby, "Dünya sadece birçok büyüleyici kuşu kaybetmekle kalmamış, aynı zamanda tohum dağıtımı ve tozlaşma gibi kilit işlevleri de içeren çeşitli ekolojik rollerini de kaybetmiş olabilir" dedi.

Ayrıca Faurby, "Bunun ekosistemler üzerinde basamaklı zararlı etkileri olacaktır, dolayısıyla kuş neslinin tükenmesine ek olarak, hayatta kalmak için bu türlere bağımlı olan çok sayıda bitki ve hayvanı da kaybetmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

HANGİ KUŞLARIN NESLİ TÜKENDİ?

Nesli tükenen kuş türleri arasında Mauritius'un ikonik Dodo'su, Kuzey Atlantik'in Büyük Auk'u ve daha az bilinen Saint Helena Dev Hoopoe'su bulunuyor.

Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, Geç Pleistosen çağından bu yana soyu tükenmiş 640 kuş türü biliniyor ve bunların yüzde 90'ı insanların yaşadığı adalarda yaşıyordu.

Bilinmeyen 790 türün daha onlara katıldığı tahmin ediliyor. Cooke'a göre bunlardan sadece 50 kadarı doğal yollarla yok olmuş olabilir.

Çalışma, 14'üncü yüzyıl boyunca insanların Hawaii ve Cook Adaları gibi Doğu Pasifik adalarına gelmesinden sonra 570 kuş türünün kaybolduğunu tahmin ediyor. Araştırmacılara göre bu, doğal yok oluş oranının neredeyse 100 katı ve potansiyel olarak tarihteki en büyük insan kaynaklı omurgalı yok oluş olayı.

Günümüzde sadece 11 bin kuş türü kaldı ve bunların 700'ü önümüzdeki birkaç yüz yıl içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

"Daha fazla kuş türünün soyunun tükenip tükenmeyeceği bize bağlı" diyen Cooke, "Son zamanlarda yapılan koruma çalışmaları bazı türleri kurtardı ve şimdi yerel toplulukların öncülüğünde habitat restorasyonu ile kuşları koruma çabalarını artırmalıyız" ifadelerini kullandı.