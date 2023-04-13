İnsanların iPhone'lara olan bağımlılığını ortaya koyan çalışma

Yayınlanma: 13.04.2023 - 12:33

Güncelleme: 13.04.2023 - 12:43

Beklenenin tam tersi sonuçlara yer veren rapora göre gençlerin aksine 45 yaş üstü kullanıcılar, telefonlarına bir şey olduğunda hemen yenisini almak istiyor.

Tüketiciler hakkında araştırmalar yapan ABD merkezli Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), geçtiğimiz hafta insanların Apple cihazlarını ne kadar hızlı değiştirdiği veya tamir ettirdikleri hakkında bir rapor yayınlamıştı. Raporda, ankete katılanların yüzde 80’inden fazlasının kaybolan, çalınan veya bozulan iPhone’larının hemen veya birkaç gün içerisinde yenisini alacağı veya tamir ettireceği, yalnızca yüzde 6’sının bir haftadan fazla bekleyeceği görülmüştü.

Webtekno'nun yer verdiği CIRP araştırması sonrası yayınlanan yeni rapor bize önemli bir sonuç sunuyor. ABD'deki insanların iPhone’larına ne kadar bağımlı olduğunu ortaya koydu.

45 YAŞ ÜSTÜ HEMEN DEĞİŞTİRMEKTEN YANA

Verileri incelediğimizde, birçoğumuzun tahmininin aksine sonuçlar çıktığını görüyoruz. Normalde, gençlerin telefonlarına, özellikle de iPhone’larına daha bağlı olduğunu düşünürüz. Ancak bu rapor, 18-24 yaş aralığının böyle olmadığını gösteriyor. En düşük orana sahip olan bu yaş grubunun yalnızca yüzde 59’u, iPhone’larına bir şey olduğunda hemen/aynı gün veya birkaç gün içinde yenisini alacağını veya tamir ettireceğini söylüyor.

Öte yandan telefonlarını en hızlı değiştirmek isteyenlerin ise 55 yaş ve üstü olduğunu görüyoruz. 55-64 yaş arasının yüzde 90’ı, 65 yaş üstünün ise yüzde 92’si telefonunu hemen değiştireceğini belirtmiş. Öte yandan 45-54 yaş arasının da telefonunu hemen değiştirmede yüzde 89’luk orana sahip olduğu görülüyor.

Genellikle genç kullanıcıların telefonlarına bağımlı olmalarıyla ilişkilendirildiği için raporun oldukça ilginç olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca CIRP, iPad ve Mac gibi cihazlarda da benzer sonuçlar olduğunu belirtiyor. Tabii ki ekonomik durum, yedek cihazın olup olmaması gibi birçok faktörün bu sonucu etkilemiş olabileceğini söylemekte fayda var. Yani bu yüzden genç kullanıcıların oranının düşük çıkmış olması muhtemel

CIRP, yakın zamanda farklı bir araştırmayla da karşımıza çıkmıştı. iPhone’ların cinsiyetlere göre dağılımını inceleyen bu çalışma, erkeklerin Pro modeller, kadınların ise standart ve Plus modellere yöneldiğini göstermişti.