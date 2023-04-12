Eski iPhone sahiplerinin indirmesi gereken iOS güncellemesi

Yayınlanma: 12.04.2023 - 11:46

Güncelleme: 12.04.2023 - 11:46

Apple yenilikleri de barındıran ve güvenlik açıklarını kapatan iOS 16.4.1'i daha yeni sunda. Bir diğer yandan eski iPhone kullanan ve aktif güncelleme alamayan kişiler için de güvenlik güncellemesi içeren yeni sürümü yayınladı. Bazı kullanıcılar daha eski iPhone'lara sahip.

ESKİ iPHONE KULLANICILARI İÇİN GELEN GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ

iOS 15.7.5 sürümünün sunulması önemli. Bu sayede eski sürümü kullanan iPhone sahipleri de güvenlik açıklarından korunmuş oluyor.

Yeni yayınlanan sürüm, iki farklı güvenlik açığının giderilmesini içeriyor. IOSurfaceAccelerator ve WebKit olarak açıklanan bu sorunlar iOS 15.7.5 ile çözüldü.

Güncellemeyi alan iPhone sahiplerinin vakit kaybetmeden güncellemeyi yapması bekletmemesi gerektiği aktarılıyor.

Yeni sunulan sürüm iPhone 6s, iPhone 7, 1. nesil iPhone SE, iPad Air 2, 4. nesil iPad mini ve 7. nesil iPod Touch için sunuldu.