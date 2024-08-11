Instagram açıldı, Telegram kapanabilir! Peki neden?

Yayınlanma: 11.08.2024 - 17:24

Güncelleme: 11.08.2024 - 17:24

Türkiye'de pek çok uygulama 'erişime engellenme' tehlikesi altında. Geçenlerde bir süre kapalı kalan Instagram 10 Ağustos itibarıyla kullanıma tekrar açılmıştı. Ancak yeni gelen bilgilere göre bu sefer de Telegram erişime kapatılabilir. Yalnızca Türkiye'de 8 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan Telegram, katalog suçları kapsamında erişime engellenebilir.

TELEGRAM ERİŞEME ENGELLENİR Mİ?

Instagram'ın Ağustos ayının ilk haftasında erişime engellemesinin ardından benzer şekilde TikTok'un da kapatılması gündeme gelmişti. Ancak şu an için TikTok hakkında böyle bir karar bulunmuyor. Ancak yeni gelen haberlere göre Telegram için Türkiye'nin talep ettikleri karşılanmadığı için erişime engellenmesi gündemde.

Sabah gazetesinin aktardığı haberde Telegram, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından talep edilenlere cevap vermedi. Aynı zamanda popüler mesajlaşma uygulamasının Türkiye'de bir temsilciliği de bulunmuyor. İddialara göre Telegram, BTK'nin yaptığı binden fazla bildirime kayıtsız kaldığı söylenen uygulamanın, katalog suçlar kapsamında kapatılabileceği konuşuluyor.

Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmiş değil.