Apple Vision Pro'da Telegram'ın nasıl gözükeceği ortaya çıktı

Yayınlanma: 15.11.2023 - 12:44

Güncelleme: 15.11.2023 - 12:44

Apple'ın tanıttığı karma gerçeklik başlığı Vision Pro'da pek çok uygulamada yer alacak. Bunlardan biri de Telegram. Telegram'ın cihazda nasıl görüneceği de kısa bir süre önce paylaşıldı. Kullanıcılar, Telegram'a yeni VisionOS uygulamasıyla da ulaşabilecekler.

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Telegram CEO'su Pavel Durov'un paylaştığı tanıtım filminde, uygulamanın nasıl görüneceği ve temelde neler yapılabileceği gösteriliyor. VisionOS ile AR çıkartmaları ve konuşmalar çok daha iyi görünecek.

Uygulamanın Vision Pro versiyonunda şeffaf bir tasarım tercih edilmiş. Bu sayede kullanıcılar, çok daha gerçekçi bir mesajlaşma deneyimine ulaşacak. Burada standart Telegram uygulamasından farklı olarak kişilere, aramalara ya da sohbetlere hızlı erişim sağlayan bir kenar çubuğu eklenmiş.

Bunun dışında uygulama hakkında ayrıntılı bir bilgi yok. Vision Pro 2024 yılında kullanıcıya ulaşmaya başlayacak ve ilerleyen günlerde daha fazla uygulama desteğini görebiliriz.