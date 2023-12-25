Telegram için yeni bir güncelleme yayınlandı! İşte yenilikler

Yayınlanma: 25.12.2023 - 15:44

Güncelleme: 25.12.2023 - 15:44

Telegram, sunduğu güvenlik güncellemelerine ek olarak yılın son güncellemesini tasarım odaklı yapıyor. Kullanıcı deneyimini artırmak için sunulan bu yeni güncelleme, kanal görünümünü özelliştirme, hikayelerde gönderi paylaşma, büyük premium hediyeleri, çekilişlerde özel ödüller ve kazanan listeleri, yeniden paylaşımları ve daha fazlasını görüntüleme ve hikayeler için fotoğraf kesimleri gibi yenilikleri içeriyor.

TELEGRAM İÇİN GELEN YENİ ÖZELLİKLER

Telegram tarafından duyurulan yeni özellikler şu şekilde sıralanıyor:

Kanal Görünümünü Özelleştirme

Kanallar artık abonelerden gelen destekler veya çekilişler sayesinde seviye kazandıkça görünümlerini özelleştirebilirler.

Kanal sahipleri artık mesajlarının rengine ek olarak, profil kapakları için bir renk ve logo seçebilir, bir durum ifadesi ve kanalı açan herkesin görebileceği bir duvar kağıdı ayarlayabilirler.

Kanallar, durum ifadeleri için Telegram sanatçıları tarafından yapılan binlerce ifade arasından seçim yapabilir ve kanal adının yanına animasyonlu bir kardan adamdan şifreli bir sosisli sandviçe kadar her şeyi ekleyebilirler.

Kanalınızı özelleştirmek için profilini açın ve Kanal Ayarları > Görünüm'ü seçin.

Kanalın seviyesi, hangi görünüm ayarlarının kullanılabilir olduğunu belirler. Seviyeler ayrıca kanalların hikaye yayınlamasını ve özel tepkiler eklemesini sağlar.

Hikayelerde Gönderi Paylaşma

Kanallardan gelen mesajlar artık hikayelere yeniden gönderilebilir. Bu özellik, mesajın taşıyabileceğiniz, yeniden boyutlandırabileceğiniz ve süsleyebileceğiniz bir kopyasını ekler. Hikayenizi görüntüleyen herkes, mesajı kendi kanalında açmak için dokunabilir.

Yeniden gönderim; fotoğraflar, dosyalar ve hatta sesli veya görüntülü mesajlar gibi tüm mesaj türlerini destekler. Gelecek güncellemelerde, hikayelere yapılan yeniden paylaşımlar interaktif anketler gibi ek özellikler kazanacak.

Bir mesajı yeniden yayınlamak için mesajın yanındaki Paylaşım Okuna dokunun ve Hikayeye Yeniden Yayınla seçeneğini seçin.

Büyük Premium Hediyeleri

Arkadaşlarınızı tebrik etmek için artık Telegram Premium'u aynı anda birden fazla kişiye hediye edebilir ve bu yılki yeni yıl hediyelerini rekor sürede halledebilirsiniz.

Ayarlar'dan, en fazla 10 kullanıcı seçebileceğiniz ve onlara tek dokunuşla Telegram Premium verebileceğiniz yeni bir “Premium Hediye Et” bölümü var. Bu kullanıcılardan biri hali hazırda Premium'a sahipse, daha sonra etkinleştirmek veya bir arkadaşına göndermek için hediyeyi kaydedebilirler.

Çekilişlerde Özel Ödüller ve Kazanan Listeleri

Çekilişlere ev sahipliği yapan kanallar artık daha uzun bir süre belirleyebilir ve burritolardan Bugattis'e kadar her şeyi çekilişle vermek için ek ödüller belirleyebilir.

Daha da fazla şeffaflık için, çekiliş sahipleri kazanan hesapları duyurmak için ”Kazananları Göster” seçeneğini açabilirler. Bu özellik etkinleştirilirse, şanslı kazananlar konfeti dolu yeni bir mesajla duyurulur.

Telegram kazananları rastgele seçer ve Telegram Premium hediye kodlarını otomatik olarak dağıtır*. Kanal yöneticileri, dahil etmek istedikleri ek ödülleri teslim etmekten sorumludur.

Yeniden Paylaşımları ve Daha Fazlasını Görüntüleme

Kullanıcılar hikayelerini kimlerin görüntülediğini ve nasıl tepki verdiklerini zaten görebiliyor ve kanallar hikayelerinin nasıl performans gösterdiğini izlemek için ayrıntılı istatistikler alabiliyorlar.

Bu güncelleme ile kanal yöneticileri artık hikayelerine gelen tepkileri görüntüleyebiliyor ve hem kullanıcılar hem de kanallar hikayelerini kimin yeniden yayınladığını görebiliyor.

Hikayeler için Fotoğraf Kesimleri

Galerinizdeki fotoğraflar hikayelerin üstüne yerleştirilebilir ve artık evcil hayvanlarınızın, arkadaşlarınızın ve efsanevi eserlerin görüntülerinden arka planı kaldırabilirsiniz.

Bir hikayeye fotoğraf eklemek için hikayelerdeki çıkartma panelini açın ve fotoğraf simgesine dokunun. Ardından fotoğrafı seçin, menüde > öğesine ve arka planını silmek için “Kes Çıkar” öğesine dokunun. Bu özellik için Google Play Hizmetleri yüklü Android 7+ veya iOS 17+ gerekir.