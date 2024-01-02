Yılın ilk güncellemesi Telegram için yayınlandı

Yayınlanma: 02.01.2024 - 12:54

Güncelleme: 02.01.2024 - 12:54

Milyonlarca aktif kullanıcısıyla en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Telegram için yeni bir güncelleme gönderildi. Güncelleme için bir blog gönderisi de yayınlandı.

Telegram'ın en son güncellemesi telefonunuzun pilini daha az kullanan renkli yeni bir tasarıma sahip geliştirilmiş aramalar, mesajları sildiğinizde yeni bir buharlaşma efekti, Telegram tarihindeki en büyük bot güncellemesi ve daha fazlasını ekliyor.

İşte diğer ayrıntılar:

''Geliştirilmiş Aramalar

Telegram aramaları; kullanıcıların konuşmasına, kameralarını açmasına veya ekranlarını paylaşmasına izin verir, uçtan uca şifreleme ile korunur ve her platformda kullanılabilir .

Bu güncellemede, aramaları tamamen yeniden tasarladık ve çağrı durumuna göre dinamik olarak değişen yeni animasyonlar ve güzel arka planlar ekledik: çalıyor, aktif veya sonlandırıldı. Yeni arayüz eskisine göre daha az kaynak gerektiriyor, bu da pil ömründen tasarruf ettiği ve eski cihazlarda daha iyi çalıştığı anlamına geliyor.

Ayrıca yüzlerce hatayı ve arayüz hatasını düzelttik ve arama kalitesi için bazı iyileştirmeler ekledik. 2024'te bağlantı ve ses kalitesinde daha fazla iyileştirme yapılacak.

Mesajları Silerken Thanos Snap Efekti

Geçen ay iOS'e otomatik silinen mesajlar için deneysel bir buharlaşma animasyonu eklemiştik.

Bu animasyon artık hem iOS hem de Android'de mevcut ve herhangi bir mesajı sildiğinizde oynatılıyor.

Destansı Bot Güncellemesi: Tepkiler ve Çok Daha Fazlası

Telegram'ın ücretsiz bot platformu, geliştiricilerin basit sohbet botlarından herhangi bir web sitesinin yerini alabilecek güçlü mini uygulamalara kadar her türlü hizmeti Telegram ekosistemine entegre etmesine olanak tanır.

Bu yılı Telegram tarihindeki Bot Platformuna yapılan en büyük güncelleme ile kapatıyoruz. Düzinelerce yeni özellik arasında, botlar artık mesajlara tepki verebilir ve tepkileri, alıntıları ve bağlantıları yönetebilir, diğer sohbetlere veya konulara yanıt gönderebilir.

Yeni güncelleme ile botlar, yöneticisi oldukları kanallardaki çekilişler ve güçlendirmeler hakkında da bilgi alabilecek.

Geliştiriciler Bot Platformundaki tüm değişiklikleri bu destansı değişiklik günlüğünde bulabilirler.

Botlar ve mini uygulamalar oluşturmakla ilgileniyorsanız, ekstra bilgi ve hatta yeni başlayanlar için bir adım adım öğretici bulabileceğiniz Bot Kılavuzu adresimize göz atın.''