Instagram algoritmasının nasıl çalıştığı açıklandı: Gönderiler, hikayeler, reels'lar ve keşfet sayfası neye göre sıralanıyor?

Yayınlanma: 02.06.2023 - 10:11

Güncelleme: 02.06.2023 - 10:11

Popüler sosyal medya platformlarından Instagram'ın yıllardır merak edilmekte olan bir meselesi var: Instagram algoritması. İnsanlar, gün boyunca yüzlerce, belki de binlerce gönderi görüyorlar ancak bu gönderilerin neye göre sıralandığı bir türlü anlaşılamadı.

Instagram CEO'su Adam Mosseri, yıllardır devam eden bu tartışmaya son noktayı koydu ve Instagram algoritması nasıl çalışıyor sorusunu tüm detaylarıyla anlattı.

WebTekno'nun haberine göre; Adam Mosseri tarafından yapılan açıklamalar, Instagram'daki gönderilerin, hikayelerin, keşfet sayfasının ve Reels'lerin neye göre sıralamalar yapıldığını gözler önüne seriyor.

Yapılan açıklamalara bakıldığında, Instagram'ın aslında birden çok algoritmaya sahip olduğu ve bu algoritmaların eş zamanlı olarak çalıştığı görülüyor.

İşte Instagram algoritmasının çalışma mantığı...

AKIŞ SAYFASI NASIL ÇALIŞIYOR?

Kullanıcı etkinliği

Gösterilen gönderi hakkında bilgiler

Gösterilen gönderileri paylaşan kişi hakkında bilgiler

KULLANICI ETKİNLİĞİ

Instagram algoritması, diğer her şeyden önce sizin Instagram'daki kullanım alışkanlıklarınıza bakıyor. Bu bağlamda; beğendiğiniz, kaydettiğiniz, yorum yaptığınız ve biriyle paylaştığınız gönderiler, Instagram için ilgi alanınız olarak kabul ediliyor. Anasayfadaki diğer gönderiler de buna göre şekillendiriliyor.

GÖSTERİLEN GÖNDERİ HAKKINDA BİLGİLER

Adam Mosseri, Instagram algoritması nasıl çalışıyor sorusunu yanıtladığı gönderide, gösterilen gönderiler hakkındaki bilgilerin de önemli olduğunu açıkladı. Algoritma, bir kullanıcının takip ettiği hesaplardaki gönderileri, popülaritelerine göre ayırıyor.

Gönderinin kaç kişi tarafından beğenildiği, yorum aldığı, paylaşıldığı ve kaydedildiği gibi hususlar, anasayfadaki yeriyle ilgili belirleyici oluyor.

GÖSTERİLEN GÖNDERİLERİ PAYLAŞAN KİŞİ HAKKINDA BİLGİLER

Instagram algoritması sadece gösterilen gönderiye odaklanmıyor. Gönderinin kim tarafından paylaşıldığı da ana sayfadaki yeri için önemli. Daha popüler kullanıcılara ait gönderiler, daha ön planda tutuluyor. Ancak burada şöyle de bir handikap var. Bir kullanıcı ne kadar popüler olursa olsun, sürekli paylaşım yapması halinde tüm gönderiler öne çıkarılmıyor.

HİKAYELER NASIL SIRALANIYOR?

Geçmiş görüntüleme

Etkileşim sıklığı

Yakınlık

GEÇMİŞ GÖRÜNTÜLEME

Instagram'daki hikayelerin neye göre sıralandığı konusunda başı çeken husus, geçmişteki davranışlar. Adam Mosseri, geçmişteki hareketlerin Instagram algoritması nasıl çalışıyor sorusu için önemli olduğunu söyledi.

Hikayeler açısından baktığımızda, en önemli hususun geçmişteki görüntülemeler olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Bir kullanıcının hikayesine ne kadar çok bakarsanız, o kullanıcı o kadar ön sıralarda yer alıyor.

ETKİLEŞİM SIKLIĞI

Instagram hikayelerinin nasıl sıralandığı konusunda önemli olan şeylerden biri de kullanıcının diğer hikayeleriyle etkileşime girme sıklığınız. Hikayesine daha fazla beğeni veya DM attığınız hesaplara ait hikayeler, daha ön sıralarda gösteriliyor.

YAKINLIK

Instagram, hikaye paylaşan kullanıcının aileniz mi, arkadaşınız mı veya tanımadığınız biri mi olduğunu da tahmin etmeye çalışıyor. Yakınlık seviyeniz arttıkça, hikayeler ön plana çıkarılıyor.

KEŞFET SAYFASI NASIL ÇALIŞIYOR?

Gönderinin popülerliği

Keşfet'teki hareketler

Gönderinin sahibiyle olan geçmiş

Gönderinin sahibiyle ilgili bilgiler

GÖNDERİNİN POPÜLERLİĞİ

Keşfet sayfasında Instagram algoritması nasıl çalışıyor meselesinde bir numaralı husus, gönderinin popülerliği. Daha hızlı ve daha çok beğenilen veya kaydedilen gönderiler ön planda tutuluyor.

KEŞFET'TEKİ HAREKETLER

Algoritmayı oluşturan esas şeyin kullanıcının kendisi olduğunu söyledik. İşte bu durum Keşfet sayfasının oluşmasını da sağlıyor. Kullanıcı neyle ilgileniyorsa, önüne o çıkıyor.

GÖNDERİNİN SAHİBİYLE OLAN GEÇMİŞ

Keşfet sayfasında takip edilmeyen kullanıcılara ait gönderiler bulunuyor. Eğer takip etmediğiniz ancak gönderisini beğendiğini, paylaştığınız veya kaydettiğiniz hesap varsa, Keşfet'te o sayfalar öne çıkıyor.

GÖNDERİNİN SAHİBİYLE İLGİLİ BİLGİLER

Son birkaç haftalık süreçte paylaştığı gönderileri daha fazla insana ulaştıran hesaplar, Keşfet sayfasında ön plana çıkıyor.

REELS SAYFASI NASIL ÇALIŞIYOR?

Kullanıcı etkinliği

Etkileşim geçmişi

Gönderinin popülerliği

Gönderi sahibinin popülerliği

KULLANICI ETKİNLİĞİ

Instagram algoritması nasıl çalışıyor sorusunun cevabı, pek çok kategoride benzerlik gösteriyor. Tıpkı anasayfa ve Keşfet'te olduğu gibi Reels sayfasında da kullanıcı etkinliği ön planda tutuluyor. İlginizi çeken kategoriler, Reels'te karşınıza çıkıyor.

ETKİLEŞİM GEÇMİŞİ

Geçmişte etkileşime geçtiğiniz hesaplara ait Reels'ler, bu sayfada daha çok gösteriliyor.

GÖNDERİNİN POPÜLERLİĞİ

Oluşturulan Reels videosundaki ses veya görüntüler ne kadar popülerse, bunların ön sırada gösterilme olasılığı o kadar artıyor.

GÖNDERİ SAHİBİNİN POPÜLERLİĞİ

Reels'teki gönderiler, paylaşan kişilerin popülerliği de göz önünde bulundurularak sıralanıyor. Takipçi sayısı yüksek olan ve daha iyi etkileşim alan hesaplar, Reels sayfasında ön plana çıkıyor.