Instagram Türkiye'de parayla mavi tik dağıtmaya başladı

Yayınlanma: 04.05.2023 - 18:14

Güncelleme: 04.05.2023 - 18:16

Sosyal medya platformlarında 'mavi tik'e sahip olan kullanıcılar doğrulanmış hesap anlamına geliyor. Mavi tikler önceden ücretsiz olarak dağıtılıyordu. Ancak Twitter aldığı yeni bir karar ile birlikte mavi tikleri ücretli dağıtmaya başlamıştı. Bu karar kullanıcılar tarafından büyük tepkiye yol açtı.

Şimdi ise bu tartışmalı karar Instagram'a da getirildi. Daha önce Avustralya ve Yeni Zelanda'da test edilmeye başlanan ücretli mavi tik aboneliği Türkiye'ye de getirildi.

INSTAGRAM'DA MAVİ TİK NASIL ALINIR?

DonanımHaber'in haberine göre, Instagram'da mavi tik almak için ilk önce başvuru yapmalısınız. Başvuruyu yapmak için Instagram'dan "Ayarlar" bölümüne girmeniz gerekiyor. Daha sonra "Meta Verified" seçeneğine tıklayarak "Bekleme Listesine Katıl" butonuna basmalısınız.

INSTAGRAM MAVİ TİK ÜCRETİ NE KADAR?

Meta'nın açıkladığı rakamlara göre, Instagram'da mavi tik almak için web üzerinden 11,99 dolar ödemeniz gerekiyor. Mobil cihazlardan ödeme yaparsanız bu fiyat 14,99 dolara çıkıyor.