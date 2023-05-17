Instagram'ın sonunda geliyor dedirten özelliği yolda

Yayınlanma: 17.05.2023 - 10:28

Güncelleme: 17.05.2023 - 10:28

Instagram daha önce kısıtlı olan otomatik arama geçmişi özelliğini herkese açmasıyla gündem olmuştu. Yapılan paylaşımların altında yer alan yorumlarda GIF kullanımını açılan Instagram, artık daha renkli yorumlara sahne olacak.

INSTAGRAM YENİ ÖZELLİĞİNİ KULLANIMA ALDI

Özellik şu anda herkes için kullanıma açılmasa da ilerleyen günlerde daha fazla kullanıcıya ulaşması bekleniyor. Özellik ilk etapta Giphy'de yer alan GIF'lerin kullanılmasına imkan sunuyor.