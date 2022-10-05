Instagram bazı iPhone'larda çalışmıyor! Sorun nasıl çözülür?

05 Ekim 2022 Çarşamba, 16:59

Instagram zaman zaman erişim sorunlarıyla gündeme geliyor. Yeni bildirilen soruna göre bazı iPhone kullanıcıları Instagram'a giriş yapamıyor çünkü tıklandığında otomatik bir şekilde uygulamadan atıyor.

INSTAGRAM'A GİRİŞ YAPMADA BİR SORUNU VAR

Twitter gibi sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak yaşadıkları sorunları aktaran iPhone kullanıcıları, tespit edildiği kadarıyla v255.0 kodlu sürümünde sorun yaşıyor. iOS 16 güncellemesini yapmış olan kullanıcılarda yaşanan problemin şu anda hangi sebeple yaşandığı henüz bilinmiyor.

Kullanıcılar farklı yollar denese de söz konusu sorunu aşamadıkları görülüyor. iOS 15 sürümünü kullanan kullanıcıların henüz bu sorunu yaşamadığı görülüyor. Öte yandan bu durumu aşmak için tamamen kesin olmasa da bir çözüm önerisi var. Eğer Instagram'ı iPhone'dan kaldırırsanız ve daha sonra tekrar yükleyip bir kez giriş yaparsanız, uygulamayı her ne olursa olsun arka planda kapatmamanız gerekiyor. Bu bazı kullanıcılarda işe yarayan bir çözüm yöntemi olsa da bir başka yol tarayıcılar üzerinden uygulamaya giriş yapmak. Yine de bir başka seçenek Instagram'ın bu sorunu kökten çözeceği bir güncellemeyi beklemek.