Instagram'ın 'en çok kazanan' ünlüleri belli oldu
Instagram, yüksek takipçi sayısına ulaşanlar için artık önemli bir gelir platformu haline geldi.
Özellikle ünlü isimlerin kişisel Instagram hesaplarından yaptıkları sponsorlu paylaşımlar karşılığında aldığı paralar deyim yerindeyse dudak uçuklatıyor.
Bir paylaşım başına kazanılan tutarlar 2.4 milyon doları buluyor.
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