Instagram'ın 'en çok kazanan' ünlüleri belli oldu

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2022 Cuma, 15:01
<p>Popüler sosyal medya uygulaması Instagram’da paylaşım başına 2.4 milyon dolar (yaklaşık 45 milyon TL) kazanan isimlerin de yer aldığı <strong>‘2022 Instagram’ın Zenginleri Listesi’</strong> belli oldu.</p>

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram’da paylaşım başına 2.4 milyon dolar (yaklaşık 45 milyon TL) kazanan isimlerin de yer aldığı ‘2022 Instagram’ın Zenginleri Listesi’ belli oldu.

<p>Instagram, yüksek takipçi sayısına ulaşanlar için artık önemli bir gelir platformu haline geldi.</p> <p>Özellikle ünlü isimlerin kişisel Instagram hesaplarından yaptıkları sponsorlu paylaşımlar karşılığında aldığı paralar deyim yerindeyse dudak uçuklatıyor.</p> <p><strong>Bir paylaşım başına kazanılan tutarlar 2.4 milyon doları buluyor.</strong></p>

Instagram, yüksek takipçi sayısına ulaşanlar için artık önemli bir gelir platformu haline geldi.

Özellikle ünlü isimlerin kişisel Instagram hesaplarından yaptıkları sponsorlu paylaşımlar karşılığında aldığı paralar deyim yerindeyse dudak uçuklatıyor.

Bir paylaşım başına kazanılan tutarlar 2.4 milyon doları buluyor.

<p>Sosyal medya pazarlama ve analiz platformu Hopper HQ, bu alandaki güncel verilerini <strong>“2022 Instagram’ın Zenginleri Listesi”</strong> araştırmasıyla paylaştı.</p> <p><strong>Instagram’da paylaşım başına en çok para kazanan ünlüler listesi şöyle:</strong></p>

Sosyal medya pazarlama ve analiz platformu Hopper HQ, bu alandaki güncel verilerini “2022 Instagram’ın Zenginleri Listesi” araştırmasıyla paylaştı.

Instagram’da paylaşım başına en çok para kazanan ünlüler listesi şöyle:

<p><strong>Kendall Jenner</strong></p> <p>Takipçi: 237 milyon</p> <p><strong>Paylaşım Başına Gelir: 1,290,000 dolar</strong></p>

Kendall Jenner

Takipçi: 237 milyon

Paylaşım Başına Gelir: 1,290,000 dolar

<p><strong>Khloe Kardashian</strong></p> <p>Takipçi: 243 milyon</p> <p><strong>Paylaşım Başına Gelir: 1,320,000 dolar</strong></p>

Khloe Kardashian

Takipçi: 243 milyon

Paylaşım Başına Gelir: 1,320,000 dolar

<p><strong>Beyonce</strong></p> <p>Takipçi: 256 milyon</p> <p><strong>Paylaşım Başına Gelir: 1,393,000 dolar</strong></p>

Beyonce

Takipçi: 256 milyon

Paylaşım Başına Gelir: 1,393,000 dolar

<p><strong>Ariana Grande</strong></p> <p>Takipçi: 311 milyon</p> <p><strong>Paylaşım Başına Gelir: 1,687,000 dolar</strong></p>

Ariana Grande

Takipçi: 311 milyon

Paylaşım Başına Gelir: 1,687,000 dolar

<p><strong>Kim Kardashian</strong></p> <p>Takipçi: 311 milyon</p> <p><strong>Paylaşım Başına Gelir: 1,689,000 dolar</strong></p>

Kim Kardashian

Takipçi: 311 milyon

Paylaşım Başına Gelir: 1,689,000 dolar

<p><strong>Dwayne Johnson</strong></p> <p>Takipçi: 315 milyon</p> <p><strong>Paylaşım Başına Gelir: 1,713,000 dolar</strong></p>

Dwayne Johnson

Takipçi: 315 milyon

Paylaşım Başına Gelir: 1,713,000 dolar

<p><strong>Selena Gomez</strong></p> <p>Takipçi: 320 milyon</p> <p><strong>Paylaşım Başına Gelir: 1,735,000 dolar</strong></p>

Selena Gomez

Takipçi: 320 milyon

Paylaşım Başına Gelir: 1,735,000 dolar

<p><strong>Lionel Messi</strong></p> <p>Takipçi: 327 milyon</p> <p><strong>Paylaşım Başına Gelir: 1,777,000 dolar</strong></p>

Lionel Messi

Takipçi: 327 milyon

Paylaşım Başına Gelir: 1,777,000 dolar

<p><strong>Kylie Jenner</strong></p> <p>Takipçi: 338 milyon</p> <p><strong>Paylaşım Başına Gelir: 1,835,000 dolar</strong></p>

Kylie Jenner

Takipçi: 338 milyon

Paylaşım Başına Gelir: 1,835,000 dolar

<p><strong>Cristiano Ronaldo</strong></p> <p>Takipçi: 442 milyon</p> <p><strong>Paylaşım Başına Gelir: 2,397,000 dolar</strong></p>

Cristiano Ronaldo

Takipçi: 442 milyon

Paylaşım Başına Gelir: 2,397,000 dolar

Instagram Instagram hesabı Instagram fenomenleri zengin ünlü

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler