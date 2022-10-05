Instagram'daki reklam sayısı hiç olmadığı kadar artacak
Instagram şu anda en popüler uygulamalar arasında ilk 5'te yer alırken, platform kullanıcıları üzecek oranda reklam sayısını artıracak.
Ücretsiz olan uygulamaların gelir kapısı reklamlar oluyor. Instagram da ücretsiz bir uygulama olarak reklamlara bel bağlıyor ve her geçen gün reklam sayısını artırıyor. Bunun ötesinde yeni çıkan bilgilere göre Instagram'da reklam sayısı o kadar artacak ki bu reklamlar 'kullanıcı profillerine' de taşınacak.
INSTAGRAM'DAN YAKINDA REKLAM YAĞMURU GELECEK
Sosyal medya devi Meta'ya bağlı pek çok uygulama var. Bu uygulamalar üzerinden istediği gibi kazanç sağlayamayan şirket attığı adımlardan birine Instagram'ı da dahil etti. Instagram yeni reklam kararıyla beraber çok daha fazla reklama sahip olacak.
Yeni reklam politikasına göre kullanıcıların en çok vakit geçirdiği 'keşfet' kısmında bu reklamlar yer alacak. Söz konusu reklamlar ana sayfasının bir parçası gibi görünecek. Kullanıcı profillerine de taşınması beklenen bu yeni sistemin can sıkıcı bir yanı olacak zira profillerde gezinirken gönderiler arasında yukarı kaydırma yaparken karşınıza çok sayıda reklam çıkacak.
Reklamlar sadece bununla da kalmayacak Reels tarafında da bu reklamların sayısı önemli ölçüde artacak.
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