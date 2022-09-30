Instagram'ın sevilen özelliği Twitter'a geliyor

30 Eylül 2022 Cuma, 12:18

Sosyal medya uygulamaları, kullanıcılarını aktif birer kullanıcı yapmak için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Twitter, yayınladığı bir blog yazısıyla yeni video özelliklerini duyurdu. Instagram’ın Reels’ına özellik yakında kullanıma sunuluyor.

TWİTTER, VİDEO KAYDIRMA ÖZELLİĞİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

ShiftDelete'in haberine göre; Twitter, son birkaç yılda kendi kurallarını ve söylemlerini çiğneyerek, yeni özellikler yayınladı. Bunlardan birisi de tweet düzenleme özelliğiydi ve şirket, bu özelliğin asla gelmeyeceğini söylüyordu. Twitter, şimdi de Instagram’ın Reels özelliğini getiriyor.

Twitter, video kaydırma özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu. Instagram‘daki Reels’a benzeyen özellik, henüz test aşamasında. Paylaşılan bilgilere göre, önümüzdeki günlerde ilk önce iOS kullanıcılarına ve İngilizce Twitter kullanan kişilere sunulacak. Daha sonrasında ise Android kullanıcıları için yayınlanması bekleniyor.

Görsel: ShiftDelete

Twitter’ın paylaştığı blog yazısına göre özelliğe girmek için herhangi bir videoya tıklamak gerekiyor. Bu sayede yukarı kaydırarak benzer videoları izleyebileceksiniz. Özelliğin, sadece alakalı videolar değil, rastgele videolar göstermesi de beklentiler arasında.

“Reels”a benzeyen özelliğin Twitter menüsünde gözüküp gözükmeyeceği belli değilken, şirket video kaydırma özelliğine erişmek için bir videoya tıklamak gerektiğini söylüyor. Bu, özelliğin alt menüye eklenmeyeceğine bir işaret olabilir.

KEŞFET KISMINDA ÖNERİLEN VİDEOLAR GÖZÜKECEK

Twitter, keşfet bölümünde beğenebileceğiniz videoları sunmaya hazırlanıyor. Önerilen videolar ile günün popüler videosunu gösterilecekken, aynı zamanda beğendiklerinize benzer videolara da gözükecek. Kullanıcıya özel algoritma sağlayacak özellik yakında kullanıma sunulacak.

Görsel: ShiftDelete

“Video atlıkarınca” adıyla paylaşılan özellik şu anda yalnızca birkaç ülkede, iOS ve Android ile İngilizce dil tercih eden kullanıcılar ile test ediliyor. Önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Twitter, bu yıl içerisindeki yayınlayacağı video özelliğiyle birlikte kullanıcıların etkileşimini artırmaya çalışıyor gibi görünüyor. Aynı zamanda şirket, geçen aylarda gizlilik konusunda yeni güncellemelerde bulundu.