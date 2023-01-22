Instagram CEO'sundan fotoğraf odaklı açıklama

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 08:45

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 08:45

Instagram'da dengeli bir video/fotoğraf sistemi kuramadıklarını söyleyen Instagram CEO'su, 2023 yılında fotoğraflar özelinde çalışmalarını artıracaklarını duyurdu.

Mosseri, video olayını çok abarttıklarını söylüyor.

2023 YILINDA INSTAGRAM'A 'FOTOĞRAF' ÖNERİLERİ ODAĞA ALINACAK

2022 yılında özellikle video tarafına eklenen yeni özellikler, kullanıcıları Instagram'da video izleyerek tutmayı hedefliyordu. Bu yıl ise yalnızca video tarafına eklenen özellikler değil fotoğraf tarafına eklenenler ile de kullanıcı deneyiminin artırılması bekleniyor.

Mosseri yaptığı açıklamada uygulamada yer alan algoritmaların 'tamamen video odaklı öneriler' yapmasının ötesinde 'daha fazla fotoğraf' göstereceğini aktardı.