Instagram CEO'sundan fotoğraf odaklı açıklama
Instagram CEO'su Adam Mosseri, uygulama hakkında yeni açıklamalarda bulundu.
Instagram'da dengeli bir video/fotoğraf sistemi kuramadıklarını söyleyen Instagram CEO'su, 2023 yılında fotoğraflar özelinde çalışmalarını artıracaklarını duyurdu.
Mosseri, video olayını çok abarttıklarını söylüyor.
2023 YILINDA INSTAGRAM'A 'FOTOĞRAF' ÖNERİLERİ ODAĞA ALINACAK
2022 yılında özellikle video tarafına eklenen yeni özellikler, kullanıcıları Instagram'da video izleyerek tutmayı hedefliyordu. Bu yıl ise yalnızca video tarafına eklenen özellikler değil fotoğraf tarafına eklenenler ile de kullanıcı deneyiminin artırılması bekleniyor.
Mosseri yaptığı açıklamada uygulamada yer alan algoritmaların 'tamamen video odaklı öneriler' yapmasının ötesinde 'daha fazla fotoğraf' göstereceğini aktardı.
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