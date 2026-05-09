Instagram'ın iPad sürümü yenilendi

Instagram'ın iPad tarafı için çok da yenilik getirmemesi eleştirilirken, yeni yayınlanan güncellemeyle Meta, uygulamayı güncelledi. Yeniledi ancak iPad'deki Instagram uygulaması yepyeni bir arayüzden ziyade iPhone'lardaki gibi bir görünüme kavuştu.

Şirket yöneticileri uygulamanın yıllarca, iPad'lerde çok kullanılmadığını iddia etmişti ancak sonrasında beklenen iPad tarafı için Instagram uygulamasını 15 yılın ardından sunmuştu.

Uygulama artık iPhone'lardaki gibi bir düzene sahip olarak kullanılabiliyor. Ana sayfa sekmesi güncellenirken, takip edilen kişilerin gönderileri de akışta görülebiliyor ve önerilen içerikler de artık tanıdık şekilde görünüyor.