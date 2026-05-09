iPhone kullanıcıları yeni güncelleme ardından yeni sorun bildiriyor

Apple'ın sunduğu iOS 26.4.2 güncellemesi ile bazı iPhone kullanıcıları sorunlar yaşadıklarını bildirmeye başladı.

Kullanıcılar telefonlarını yeniden başlattıklarında etkinleştirme kilidi devreye girmeye başlıyor. Bu durum normal şartlar altında iPhone silindiğinde, kaybolduğunda ya da uzaktan kilitlenme aktif edildiğinde devreye girmesi gerekiyor.

iOS 26.4.2 güncellemesi ise bu etkinleştirmeyi bir hatadan dolayı tetikliyor olabilir.

Bu sorun her iPhone kullanıcısında görülmüyor.

Tamamen şarjı biten ya da güncelleme yapan kullanıcılar sorunu yaşadıklarını bildiriyor.