Instagram'a mesajları düzenleme özelliği getirildi
Instagram'a tıpkı WhatsApp gibi, gönderilen mesajları düzenleme özelliği geldi. Bunun yanı sıra da bazı yeni özellikler geldi.
Instagram'ın ve WhatsApp'ın ana şirketi olan Meta, uygulamalar arasında özellik transferi yapmaya devam ediyor. WhatsApp'a bir süre önce gönderilen mesajı düzenleme özelliğini getiren Meta, bu sefer de Instagram için gönderildikten sonra 15 dakika içinde mesajların düzenlenmesine imkan tanıyan özelliği sundu.
INSTAGRAM İÇİN SUNULAN DİĞER YENİLİKLER NELER?
Instagram mesajlar için sunulan yeni özellik kullanıcılara 15 dakika içinde gönderdikleri mesajı düzenlemeye imkan tanıyor.
Bunun yanı sıra yine WhatsApp'ta yer alan özellik gibi konuşmalar sabitlenebilecekken okundu bilgisini de herkese kapatmak mümkün hale gelecek.
Değişik animasyonlar sunan yeni DM temaları da bu kapsamda sunulmuş durumda.
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