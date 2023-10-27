Yayınlanma: 27.10.2023 - 15:51

Güncelleme: 27.10.2023 - 15:51

Instagram, kullanıcıların gönderilerindeki beğenilme ve görüntülenme sayılarını gizlemelerine olanak tanıyan yeni seçenekleri platformuna eklemişti. Facebook'un sahibi olduğu sosyal medya şirketi, bu yeni özelliklerin platformdaki "kullanıcı deneyimini sınırlamak" amacıyla getirildiğini açıklamıştı.

Instagram, yaptığı testler sonucunda, platformun kullanımının anksiyete ve ruh sağlığı sorunlarıyla bağlantılı olabileceğini kabul etti, ancak beğenilerin kaldırılmasının kullanıcı davranışları ve refahı üzerinde çok az etkisi olduğunu belirtti. Peki Instagram gönderilerindeki beğeni ve görüntüleme sayıları nasıl gizlenir?

INSTAGRAM GÖNDERİLERİNDEKİ BEĞENİ VE GÖRÜNTÜLEME SAYILARI NASIL GİZLENİR?



Yeni Gönderilerdeki Beğeni ve Görüntüleme Sayılarını Gizleme:

Yeni bir Instagram gönderisi başlatın, her zamanki gibi. Gönderinin altındaki "Gelişmiş Ayarlar" seçeneğine dokunun. "Beğenileri Gizle ve Sayıları Görüntüle" seçeneğini aktif hale getirin. Daha sonra geri dönün ve gönderiyi paylaşmak için "Paylaş" düğmesine dokunun.

Eğer bir kullanıcı Beğeni Sayılarını etkinleştirmişse bile, bu seçeneği kullanan hesaplardaki veya gönderilerdeki beğeni sayısını göremeyeceğinizi unutmayın.

Mevcut Gönderilerinizdeki Beğeni Sayılarını Gizleme:

Kendi paylaştığınız gönderilerden birini bulun. Gönderinin sağ üst köşesindeki üç nokta simgesine dokunun. Açılan menüden "Beğeni Sayısını Gizle" seçeneğini seçin.

Diğer Kullanıcıların Gönderilerindeki Beğeni ve Görüntüleme Sayılarını Gizleme:

Kullanıcı profiline gidin ve sağ üst köşedeki üç çizgili menü simgesine dokunun. Açılan menüden "Ayarlar" seçeneğine dokunun. "Yeni Gönderiler" bölümünü seçin. "Beğenileri Gizle ve Sayıları Görüntüle" seçeneğini etkinleştirin.

Ayrıca, "Yeni Gönderiler" menüsünde, "Herkesten," "Takip Ettiğiniz Kişilerden" ve "Hiç Kimseden Etiketlere İzin Ver" seçeneklerini belirlemenize olanak tanıyan ek radyo düğmelerini göreceksiniz. "Etiketli Gönderiler" altında "Etiketleri Manuel Olarak Onaylama" seçeneğini de etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.