Yayınlanma: 09.10.2023 - 13:13

Güncelleme: 09.10.2023 - 13:13

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da insanlar takipçilerine video ve fotoğraflar ile özel hayatlarını paylaşıyorlar. Bu durum bazen insanlarda olumsuz duygusal etkilere yol açabilir. Influencer'ların ve arkadaşlarınızın sürekli olarak mükemmel anlarını görmek, kendi yaşamınızı eksik veya değersiz hissetmenize neden olabilir. İşte bu noktada Instagram'ın sessize alma özelliği devreye giriyor ve size daha iyi bir deneyim sunuyor.

Peki Instagram'da insanlar nasıl sessize alınır?

INSTAGRAM'DA İNSANLAR NASIL SESSİZE ALINIR?

Bu özellik, belirli kişilerin gönderilerini ve hikayelerini sessize almanıza olanak tanır. Bu sayede, sıkça paylaşım yapan arkadaşlarınızın yüzlerce fotoğrafını ve hikayesini görmek zorunda kalmazsınız. İşte Instagram'da birinin gönderilerini ve hikayelerini sessize almanın nasıl yapılacağı:

Cep Telefonu Kullanıyorsanız:

Instagram uygulamasını açın ve sessize almak istediğiniz kişinin profil sayfasına gidin. Profil sayfasında bulunan "Takip Et" düğmesine dokunun. Açılan menüden "Sessize Al"ı seçin. Instagram, gönderilerini mi yoksa hikayelerini mi sessize almak istediğinizi seçmenizi isteyecektir. İlgili kaydırıcıları ayarlayın ve işte bu kadar!

Bilgisayar Kullanıyorsanız:

Kişinin profil sayfasına gidin. Sayfanın üst kısmındaki üç noktaya tıklayın ve "Sessize Al" seçeneğini seçin. Hangi içeriği sessize almak istediğinizi seçin (gönderiler, hikayeler veya her ikisi).

Artık istediğiniz kişinin paylaşımlarını sessize almışsınız demektir. Bu sayede, Instagram deneyiminizi daha kişiselleştirebilir ve daha olumlu hale getirebilirsiniz. Bu özellik, ilişkilerinizi ve ruh sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir. İnsanlarla bağlantı kurarken ve güzel anları paylaşırken, kendi mutluluğunuzu ve özsaygınızı korumayı unutmayın.