Instagram yorumu ortalığı karıştırdı: Deniz Akkaya ve Gülşen'in avukatı Emek Emre birbirine girdi

28 Ağustos 2022 Pazar, 15:52

Sanatçı Gülşen'in 4 ay önceki bir konserinde imam hatipliler ile ilgili söylediği sözler, bir anda ülke gündemini değiştirdi. Yandaş medya tarafından aniden dolaşıma sokulan videolardan sonra ünlü şarkıcı Gülşen, gözaltına alınarak jet hızıyla tutuklandı.

Perşembe günü tutuklanan Gülşen'in avukatlarının tutukluluğa itirazı cuma günü sabah saatlerinde değil,mesai saatinin bitmesine dakikalar kala yapılması tartışma konusu olmuştu.

Bu haberi Instagram'dan gören eski manken Deniz Akkaya ise Gülşen'in avukatı ve avukatın annesini işaret eden bir yorumda bulundu.

YORUMU ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Deniz Akkaya söz konusu paylaşımın altına, "Avukatın aslen annesinin kim olduğuna bakarsanız neden geç götürülmüş anlarsınız" yorumunu yaptı.

"SENİNLE İLGİLİ OLMAYAN KONULARA YORUM YAPMA"

Gülşen'in avukatı Emek Emre ise Akkaya'ya, "Yani gelinen noktada şu yorumun hiç yakıştı mı? Lütfen elini vicdanına koy. Annem ile ilgili yorum yapmadan önce biraz düşün. Ne gereği var diye. 'Avukatın aslen annesi' derken de; bir bilgin var diye mi söylüyorsun? Lütfen seninle ilgili olmayan konulara yorum yapma. Bak şans eseri gördüm şu an bu yorumu çok şaşırdım" diyerek tepki gösterdi.

İkili daha sonra paylaşımın altında tartışmaya başladı.

İşte Akkaya ve Emre'nin diğer yazışmaları...