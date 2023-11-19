Instagram hikayelerin kalma süresi değişiyor!

Yayınlanma: 19.11.2023 - 13:07

Güncelleme: 19.11.2023 - 13:07

Instagram, genel kullanıcı deneyimini artırmayı hedefleyen üretken yapay zeka özellikleri de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik üzerinde çalıştığını açıkladı.

Instagram'ın yeni "Haftam" özelliği sayesinde kullanıcılara bir hafta boyunca paylaşabilecekleri "Hikaye" atmaya olanak sağlayacak. Bu özellik, istediğiniz hikayeyi istediğiniz zaman kaldırma veya sessizce "Benim Haftam" bölümüne bir hikaye ekleyebilme esnekliği de sağlıyor.

Yeni hikaye özelliği beta sürümünde yer alıyor. Instagram, birçok özelliği aynı anda test ediyor ve bu nedenle özelliklerin ne zaman geleceği anlaşılmıyor. Bu yüzden "Haftam" özelliğinin de ne zaman kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor.