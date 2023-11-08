Instagram WhatsApp'ta yıllardır olan özelliği sonunda getiriyor

Yayınlanma: 08.11.2023 - 11:45

Güncelleme: 08.11.2023 - 11:45

META'nın sosyal medya uygulaması Instagram, kullanıcıların doğrudan mesajlarda okundu bilgisini etkinleştirme veya devre dışı bırakma seçeneği sunacağını açıkladı. META'nın CEO'su Mark Zuckerberg ve Instagram Başkanı Adam Mosseri, bu değişikliğin test aşamasında olduğunu açıkladılar ve bu yeni özelliğin kullanımını gösteren bir resmi paylaştılar.

Bu güncelleme ile kullanıcılar artık okundu bilgisini kapatma seçeneğine sahip olacaklar. Bu, birçok kullanıcının uzun süredir talep ettiği ve yıllardır WhatsApp'ta olan bir özellikti. Ancak Instagram'da bulunmuyordu. Bu açıklama ile birlikte özelliğin geleceği kesinleşti.

Şu an için yeni özelliğin bütün kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Ancak kısa süre içerisinde özelliğin yayınlanan yeni bir güncelleme ile gelmesi bekleniyor.