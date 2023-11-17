Yayınlanma: 17.11.2023 - 17:21

Güncelleme: 17.11.2023 - 17:21

Bir Instagram mesajını yanlışlıkla gönderdiyseniz veya bir hata ile paylaştıysanız ve bunu geri alabilmenizin yöntemi bulunuyor. Mesajları silme özelliği platformun hem iOS hem de Android sürümünde bulunuyor. Ancak Instagram'ın web uygulamasında bu özellik mevcut değil. Peki Instagram'da atılan mesaj nasıl geri alınır?

INSTAGRAM'DA ATILAN MESAJ NASIL GERİ ALINIR?



Instagram'da Mesajları Geri Alma:

Mesajı silmek istediğiniz Instagram konuşmasını açın. Mesaja uzun basın ve 'Kopyala' ve 'Göndermeyi iptal et' seçenekleri görünene kadar bekleyin. 'Göndermeyi iptal et' seçeneğine dokunduğunuzda, mesajın tüm alıcılar için kaldırılacağını belirten bir onay iletişim kutusu gösterilecektir. Görüşmede birden fazla alıcınız olsa bile, mesajı geri alma seçeneği çalışacaktır. Onaylamak için 'Gönder'e dokunun.



