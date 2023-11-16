Instagram için 25 yeni filtre geldi; kökten değiştirebileceksiniz

Yayınlanma: 16.11.2023 - 11:45

Güncelleme: 16.11.2023 - 11:45

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram için yeni filtreler geldi. Buna ek olarak uygulama için yeni özellikler de test ediliyor.

Gelen açıklamaya göre filtre tarafına tekrar odaklanılma söz konusu. 25 yeni filtrenin sisteme eklenmesinin yanı sıra renk düzenlemeleri, stil seçenekleri de sunuluyor. Kullanıcılar bu yeni özellikler sayesinde fotoğrafları tamamen düzenleyebilecekler.

Söylenene göre yeni filtreler, VSCO ve Picsart gibi uygulamaları da destekleniyor.

Bunun yanında kısa süre önce Instagram kullanıcılarına 'mesaj görülme bilgisi' özelliğini kapatma imkanının sunulacağı ortaya çıkmıştı.

Reels tarafı için de test aşamasında olan bazı özellikler var. Reels video parçalarının döndürülmesi ve yapılan değişiklikleri tek dokunuşla görmek bunlardan bazıları oluyor. Yine Reels için yeni yazı tipleri de test aşamasında yer alıyor.